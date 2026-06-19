وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية يجتمعون الأحد في العلمين

يعقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اجتماعا رباعيا، الأحد، بالعلمين، يضم نظراءه السعودي فيصل بن فرحان، التركي هاكان فيدان، والباكستاني إسحق دار، وذلك تزامنا مع إرجاء سويسرا محادثات واشنطن وطهران لأجل غير مسمى، إثر إلغاء زيارة فانس.

يستقبل وزير الخارجية المصري، نظراءه من باكستان والسعودية وتركيا، الأحد، في مدينة العلمين على البحر المتوسط، وفق ما أعلنت الخارجية المصرية.

وفي بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الخميس، أفادت الوزارة بأن الوزير بدر عبد العاطي سيعقد اجتماعا الأحد مع نظرائه السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والتركي هاكان فيدان والباكستاني إسحق دار.

ويعقب الاجتماع "جلسة مباحثات موسعة، ثم مؤتمر صحافي"، بحسب البيان الذي لم يحدّد فحوى المحدثات، علما بأن الدول الأربع منخرطة في جهود وقف الحرب على إيران.

والتقى وزراء خارجية الدول الأربع آخر مرّة في نيسان/ أبريل على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية.

ويأتي اجتماع العلمين بعد إعلان الخارجية السويسرية، الجمعة، إرجاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي كان من المقرر أن تبدأ الجمعة في سويسرا، للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، إلى أجل غير مسمى، بعد ساعات على إعلان البيت الأبيض إلغاء زيارة نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس.