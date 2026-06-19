18 شهيدا بينهم أطفال وعشرات المصابين بغارات إسرائيلية على لبنان ومقتل 4 جنود

استشهد 18 لبنانيا بغارات إسرائيلية مكثفة، ليرتفع الإجمالي لـ3912 شهيدا، وذلك عقب انتقاد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، الحكومة الإسرائيلية بشدة، متهما إياها بتقويض مساعي واشنطن لعملية "السلام" مع طهران، عبر هجماتها المستمرة بلبنان.

ارتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية الواسعة على لبنان، الجمعة، إلى 18، بينهم نساء وأطفال، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 4 من جنوده بمعارك جنوبي لبنان، وإنه هاجم "عناصر وبنى تحتية لحزب الله"، خلال الليلة الماضية

وأكدت زارة الصحة اللبنانية، تسجيل "18 شهيدا و33 جريحا في غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان".

وأعلن حزب الله أنه رصد محاولة تسلل لقوة إسرائيلية مؤلفة من فصيلي مدرعات ومشاة باتجاه شمال مرتفع "علي الطاهر"، حيث جرى استدراجها والتعامل معها بمختلف الأسلحة، ما أسفر عن تدمير 3 دبابات "ميركافا"، بصواريخ موجَّهة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار/ مارس، إلى 3912 شهيدا و11,873 جريحا، مع استمرار الغارات على جنوب لبنان التي أسفرت، الخميس، عن 3 شهداء وإصابات، فيما وقعت اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله في أطراف بلدة كفرتبنيت.

ويأتي ذلك فيما وجّه نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، انتقادات علنية حادة للحكومة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الرئيس دونالد ترامب، لا يسلب إسرائيل "حقها في الدفاع عن النفس"، لكنه يطالبها في المقابل "باحترام مسار عملية السلام"، الجارية، وتجّنب تقويضها، في إشارة إلى وقف هجماتها في لبنان؛ كما أكّد أن واشنطن كانت قريبة عدة مرّات لتحقيق اختراقة في المفاوضات مع طهران، قبل أن تُقدم إسرائيل على قصف مكان ما في لبنان، مهاجما بشدّة، وزراء في حكومتها، وجّهوا انتقادات لمذكرة التفاهم التي تم التوصّل إليها.

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