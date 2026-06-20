إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز "ردا على الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان"

أعادت إيران إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية "ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان"، ودعت واشنطن إلى الإسراع في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم و"إلا فإنها ستواجه مشكلات".

أعلنت إيران عصر اليوم، السبت، إغلاق مضيق هرمز "ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان"، وحذرت من إجراءات إضافية إذا استمر العدوان.

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وقال مقر "خاتم الأنبياء" غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية، إن مضيق هرمز أغلق "إثر الإخلال بالثقة وانتهاك الالتزام من جانب أميركا بالبند الأول من مذكرة التفاهم"، مشيرا إلى أن ذلك "ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان".

وشدد على أن ذلك هو "الخطوة الأولى في الرد على نقض العدو لالتزاماته"، محذّرا من أنه "في حال استمرار الاعتداءات، فسيجري التخطيط لاتخاذ خطوات إضافية وتنفيذها لإجبار العدو على الالتزام بتعهداته وتنفيذها".

ويأتي ذلك في يوم نفّذت إسرائيل غارات على لبنان قالت إنها ردا على استهداف حزب الله لقواتها في جنوب البلاد، بينما تمسّك الأخير بـ"حق التصدي" للهجمات.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن وفدا سيغادر إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ تعهدات الطرف المقابل وفق مذكرة التفاهم، وقالت إن "البند الأول هو الأهم في مذكرة التفاهم والطرف المقابل أخل بالتزامه بإجبار" إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان، ودعت واشنطن إلى الإسراع بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم و"إلا فإنها ستواجه مشكلات".

وأشارت إلى أنه "لم نوقع تفاهما لن يتم تنفيذه ومقاربتنا هي الالتزام مقابل الالتزام"، وأضافت أن عدم توقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان "انتهاك صريح لوقف إطلاق النار. تم تنفيذ بنود وقف الحصار البحري وفتح مضيق هرمز طبق مذكرة التفاهم وهي مجموعة متكاملة، وإذا لم يتم تنفيذ بعضها فإنها ستواجه مشكلات".

ووقّع الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان عن بُعد ليل الأربعاء - الخميس، مذكرة التفاهم التي نصّت على وقف الحرب بما يشمل جبهة لبنان، وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية. ومن المفترض أن يعقب ذلك مفاوضات هدفها التوصل خلال 60 يوما، لاتفاق نهائي يشمل ملفات أهمها البرنامج النووي الإيراني.

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