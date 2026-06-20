محادثات بين طهران وواشنطن الأحد في سويسرا وتحذير إيراني من انهيار الاتفاق

تعقد محادثات بين الولايات المتحدة وإيران الأحد في سويسرا بمشاركة وسطاء باكستانيين وقطريين، وأعلنت طهران أن وفدها سيتابع ويطالب بتنفيذ التزامات الطرف الآخر، "وما دون ذلك سيكون التفاهم بأكمله في خطر".

أعلنت باكستان، السبت، أن المحادثات التقنية بين الولايات المتحدة وإيران لتطبيق مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية، ستُعقد الأحد في سويسرا.

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وقالت وزارة الخارجية في بيان "متابعة لتوقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد، ستُعقد محادثات على المستوى التقني في بورغنشتوك في سويسرا في 21 حزيران/ يونيو"، مضيفة أن وسطاء باكستانيين وقطريين سيشاركون في المناقشات مع وفدين أميركي وإيراني.

وتوجه وفد إيراني إلى سويسرا، السبت، للبحث في تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي، مع تحذير طهران من أن هذا الاتفاق سيكون "في خطر" ما لم تنفذ واشنطن تعهداتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، إن الوفد "سيتابع ويطالب بتنفيذ التزامات الطرف الآخر" بموجب هذا التفاهم، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "إرنا" التي أكدت أن الوفد غادر العاصمة الإيرانية.

وحذّر بقائي من أن "على الطرف الآخر اتخاذ التدابير اللازمة (لتنفيذ تعهداته) في أسرع وقت ممكن. ما دون ذلك، سيكون التفاهم بأكمله في خطر"؛ وذلك في إشارة إلى الهجمات الإسرائيلية المتواصلة في لبنان.

وتوقع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أن يتوجه خلال الأيام المقبلة إلى سويسرا لإجراء مباحثات تتعلق بتنفيذ مذكرة التفاهم مع إيران، مؤكدا أن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سبقاه إلى هناك.

وقال فانس لشبكة "فوكس نيوز": "أتوقع أن أغادر خلال بضعة أيام، لكن تعلمون أن الأمر يتطلب تنسيقا دقيقا"، مشيرا إلى أن ويتكوف وكوشنر يتوليان حاليا في سويسرا "بعض العناصر التقنية". أضاف "الأمور تسير على ما يرام".

وأدلى فانس بتصريحاته قبل إعلان إيران أنها ستعيد إغلاق مضيق هرمز ردا على عدم وقف إسرائيل هجماتها في لبنان، وهو أحد بنود مذكرة التفاهم.

وبحسب ما أوردت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر، قولها إن فانس قد يتوجه إلى سويسرا السبت لحضور المحادثات مع إيران.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأميركي أنه يحافظ على حال "اليقظة" بعد إعلان إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز على خلفية مواصلة إسرائيل هجماتها في لبنان، بينما كان من المقرر أن يشمله التفاهم مع واشنطن على إنهاء الحرب.

وأوردت القيادة الأميركية المركزية "سنتكوم" في بيان "تواصل القوات الأميركية تواجدها ويقظتها لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق مع إيران وتنفيذها، وللتأكد من بقائها سارية المفعول بالكامل"، مضيفة "ظل المرور الآمن عبر الممر المائي الدولي متاحا ومن دون عوائق اليوم".