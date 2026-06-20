مظاهرات في برلين وستوكهولم تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان

شهدت العاصمتان برلين وستوكهولم مظاهرات حاشدة دعما للفلسطينيين واللبنانيين واحتجاجا على الهجمات الإسرائيلية المتواصلة، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الحرب وإنهاء الدعم العسكري لإسرائيل، فيما انتقد متظاهرون ما وصفوه بالصمت الدولي والمساندة الغربية للعمليات العسكرية

من مظاهرة برلين الحاشدة ضد الحرب الإسرائيلية على لبنان وغزة، السبت (الأناضول)

شهدت العاصمتان الألمانية برلين والسويدية ستوكهولم، السبت، مظاهرتين حاشدتين تضامنا مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، وتنديدا بالهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة ولبنان، واحتجاجا على الصمت الدولي والمساعدة الغربية لإسرائيل.

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وفي برلين، تجمع عدد كبير من المتظاهرين في ساحة "أورانيان" بمنطقة "كرويتسبرغ"، قبل أن ينطلقوا في مسيرة باتجاه شارع "سونين آلي" في منطقة "نيوكولن"، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الشرطة الألمانية.

وأعرب المشاركون في المسيرة عن احتجاجهم الشديد على سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، مستنكرين في الوقت ذاته استمرار الحكومة الألمانية في تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وردد المتظاهرون هتافات حماسية طالبت بالحرية وإنهاء الاحتلال، من بينها، "الحرية لغزة.. فلسطين حرة حتى التحرير"، و"أنهوا الاحتلال"، و"أين أنت يا المستشار الألماني فريدريش ميرتس؟ الأطفال يُقتلون"، و"إسرائيل تقصف وألمانيا تدعم"، و"هذه ليست حربا، هذه إبادة جماعية"، و"إسرائيل قاتلة الأطفال".

ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية إلى جانب لافتات كُتبت عليها عبارات بعدة لغات، تؤكد على فظاعة الأوضاع في الأراضي المحتلة، مثل"أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"غزة تحت النار"، بالإضافة إلى صور لعدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

واختتمت التظاهرة سلميا عند تقاطع شارعي "بانيير" و"سونين آلي"، بعد أن أوصل المحتجون رسالتهم المنددة بالصمت الدولي والدعم الغربي للعمليات العسكرية الإسرائيلية.

مظاهرة ستوكهولم

وفي ستوكهولم، تجمع مئات الأشخاص في ساحة "أودنبلان" للتنديد بخرق الجيش الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، وتنفيذه غارات جوية على غزة ولبنان.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بـ"مقتل الأطفال وقصف المدارس والمستشفيات في غزة، وترفض الهجمات على لبنان"، وتطالب بوقف الهجمات على غزة وإنهاء مبيعات السلاح من السويد إلى إسرائيل.

مظاهرة ستوكهولم ضد العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة، السبت (الأناضول)

كما شاركت مجموعة من الإيرانيين في التظاهرة، احتجاجا على سياسات الولايات المتحدة وإسرائيل تجاه بلادهم.

وقال الناشط السويدي من أصل أذري، آيدين أمير هاشمي، في تصريح للأناضول، إن "إسرائيل لم تكن لتتمكن من تنفيذ هذه العمليات ضد الفلسطينيين دون دعم الدول الغربية".

وأضاف أن الدول الغربية "تقدم دعما لوجستيا وغطاء أخلاقيا وقانونيا لعمليات الجيش الإسرائيلي".

وأردف "تم قمع حركة التضامن مع فلسطين داخل الولايات المتحدة وفي جميع دول الاتحاد الأوروبي، حتى في بعض الولايات الأميركية أصبح انتقاد إسرائيل أو مقاطعتها يُعد جريمة".

واستطرد "لن نسمح بحدوث ذلك في السويد، وسنمنع تحويل توصيات الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص إلى قوانين".

وأكد هاشمي أنهم "يواجهون ضغوطا وتهديدات وخطابات كراهية وابتزازا من جهات عملهم" خلال نشاطهم، لكنه شدد على أنهم "لن يتراجعوا وسيواصلون دعم الشعب الفلسطيني رغم كل الضغوط".