موجز أنباء العالم السبت

شنت إسرائيل غارات متفرقة أسفرت عن شهداء ومصابين في لبنان، على رغم إعلان أميركي يفيد بتمديد الهدنة بين الطرفين، ويواصل الوسطاء الجهود الدبلوماسية لبلوغ اتفاق ينهي الحرب بين طهران وواشنطن، وفي غزة ارتقى شهداء من قصف إسرائيلي...

ارتقى شهداء في لبنان وغزة بنيران إسرائيلية في مخالفة تل أبيب المتواصلة للاتفاقات الدولية بوقف إطلاق النار، وتستمر جهود الوساطة في السعي إلى تقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة.

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لبنان

هاجمت إسرائيل الأراضي اللبنانية بغارات دامية، زعمت أنها رد على استهداف حزب الله لقواتها في الجنوب، وفي المقابل تمسّك الحزب بـ"حق التصدي" لهذه الهجمات، وذلك على رغم الإعلان الأميركي الذي صدر الجمعة، وتضمن توصل الطرفين (لبنان وإسرائيل) إلى هدنة جديدة، ضمن مذكرة التفاهم التي وقعت عليها واشنطن وطهران لإنهاء الحرب.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن استشهاد 16 شخصا وإصابة 12 على الأقل في منطقة النبطية، وفقما أعلنه الدفاع المدني اللبناني

إيران

وصل وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، إلى إيران وذلك في إطار الجهود الدبلوماسية التي أعقبت تأجيل المحادثات بين الطرفين في سويسرا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

الولايات المتحدة الأميركية

أفادت وسائل إعلام أميركية بأنّ المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، في طريقه إلى سويسرا للمشاركة في محادثات مع إيران.

فلسطين

استشهد 5 فلسطينيين بينهم 4 أفراد من عائلة واحدة؛ في غارتين شنهما سلاح الجو الإسرائيلي في قطاع غزة، بحسب الدفاع المدني ومصادر طبية.

إيران

فصلت جامعة "شريف للتكنولوجيا" التي تعد من أكبر جامعات الهندسة في إيران 6 من طلابها؛ لاتهامهم بالمشاركة في التظاهرات المناهضة للحكومة التي انتشرت في الجمهورية الإسلامية في مطلع السنة، وفق ما أفادت وكالة "فارس".

العراق

من المرجّح أن يعود إنتاج النفط العراقي إلى مستويات ما قبل الحرب "خلال شهر إلى شهرين"، بحسب ما نقل الإعلام الرسمي عن مسؤولين في وزارة النفط، وذلك بعد التراجع الحادّ الذي شهده الإنتاج في ظل إغلاق مضيق هرمز إبان الحرب على إيران.

أوكرانيا

قُتل شخص على الأقل في قصف روسي استهدف مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، على ما أفادت السلطات المحلية.

وفي خبر آخر، أعلن مسؤولون أوكرانيون أنهم سيعيدون أوسمة بولندية أُعطوها؛ احتجاجا على قرار الرئيس البولندي، كارول نافروتسكي، سحب أرفع وسام وطني من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وسط توتر متصاعد بين البلدين المتجاورين والحليفين.

سويسرا

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن أسفه الشديد إزاء القانون الأوروبي الجديد الذي يسمح بإعادة مهاجرين إلى بلدانهم، مشيرا إلى أنه لا يمكن للدول الأوروبية نقل واجباتها إلى دول ثالثة.

سويسرا

حذّر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إريتريا، الجمعة، من أن معارضي الحكومة في هذا البلد يواجهون خطر الاعتقال والعمل القسري وانتهاكات حقوقية أخرى، مشيرا إلى أن الوضع يزداد سوءا وينذر بخطر استمرار هذه الجرائم ضد الإنسانية.

باكستان

قُتل 7 أشخاص جراء انفجارين وقعا على جانب طريق في إقليم خيبر بختونخوا في شمال غرب باكستان، وفق ما أعلنت الشرطة الباكستانية.

فرنسا

اعتقلت الشرطة الفرنسية 20 شخصا خلال تظاهرة مناهضة للقمع في إيران نُظّمت في باريس، رغم قرار حظرها الصادر عن محكمة فرنسية، على ما ذكرت مصادر متطابقة.

بوليفيا

أعلن الرئيس البوليفي، رودريغو باز، حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد، بعد أكثر من 6 أسابيع من الاحتجاجات وقطع الطرق، مؤكدا في خطاب متلفز أن السلطات استنفدت "كل سبل الحوار" في محاولة لاحتواء الأزمة.

البرازيل

أذن قاض في المحكمة العليا البرازيلية للشرطة، الجمعة، باستجواب الرئيس السابق، جايير بولسونارو، القابع في الإقامة الجبرية، بشأن مسدس مسجل باسمه صودر من أحد أفراد فريقه الأمني.