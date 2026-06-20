ويتكوف في طريقه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران

تأتي زيارة ويتكوف في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المحادثات التقنية، عقب توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، الأربعاء، بحسب شبكة "سي إن إن".

أفادت وسائل إعلام أميركية بأنّ المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، في طريقه إلى سويسرا للمشاركة في محادثات مع إيران، بعد تأجيل المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وذكر موقع "أكسيوس"، الجمعة، نقلا عن مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته، أنّ ويتكوف في طريقه إلى سويسرا.

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وتأتي زيارة ويتكوف في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المحادثات التقنية، عقب توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، الأربعاء، بحسب شبكة "سي إن إن".

وذكرت كل من "أكسيوس" و"سي إن إن"، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أنّ مبعوث ترامب، جاريد كوشنر، سيصل أيضا إلى سويسرا لإجراء محادثات.

ويكتنف الغموض انطلاق المحادثات الرامية إلى تحقيق سلام دائم، والتي كان من المقرر عقدها، الجمعة، في سويسرا. إلا أنّ نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، الذي كان يعتزم التوجه إلى سويسرا للمشاركة فيها، ألغى زيارته.

وأُرجئت المحادثات، التي كان من المقرر عقدها، الجمعة، لترسيخ التفاهم ومواصلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية دائمة، من دون تحديد موعد جديد لها.

وترمي مذكرة التفاهم، التي وقعها هذا الأسبوع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، إلى إنهاء الحرب التي بدأت في 28 شباط/فبراير، إثر غارات جوية أميركية إسرائيلية أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي.

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