بعد وصول وفود التفاوض: محادثات أميركية إيرانية في سويسرا

تتجه الأنظار إلى سويسرا مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الأميركية الإيرانية وسط رهانات على تهدئة التوترات الإقليمية، في وقت تلقي فيه التطورات الميدانية، وفي مقدمتها إغلاق مضيق هرمز والتصعيد على الساحة اللبنانية، بظلالها على مسار المحادثات.

تنطلق، الأحد، في منتجع بورغنشتوك السويسري، محادثات بين الولايات المتحدة وإيران برعاية باكستانية، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، التي تهدف إلى التمهيد لتسوية أوسع تشمل إنهاء التوتر بين واشنطن وتل أبيب، وسط تصاعد التطورات الإقليمية.

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ووصل نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إلى سويسرا للمشاركة في المباحثات، فيما أكدت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصدر دبلوماسي، أن الملف اللبناني أُدرج على جدول الأعمال بشكل طارئ، وسيكون في صدارة المناقشات.

كما وصل الوفد الإيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ويضم وزير الخارجية عباس عراقجي، إلى سويسرا في وقت متأخر من مساء السبت، لإجراء مفاوضات مع الجانب الأميركي، تتركز بشكل أساسي على البرنامج النووي الإيراني والعقوبات المفروضة على طهران.

ومن المقرر أن تشارك باكستان في المحادثات بوفد يضم رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير، حيث أكدت وزارة الخارجية الباكستانية استمرار دعمها لتنفيذ التفاهمات بين طهران وواشنطن، مشيرة إلى أن شريف سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من الوفود المشاركة على هامش المفاوضات.

وتتزامن هذه المحادثات مع إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، ردا على ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن السفن لن تفرض عليها أي رسوم لعبور المضيق خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران، الممتدة 60 يوما، إلا إذا فشلت محادثات السلام وقررت الولايات المتحدة فرضها.