تقارير بريطانية: ستارمر يناقش مستقبله السياسي وسط دعوات لرحيله

تواجه حكومة حزب العمال أزمة سياسية متصاعدة مع تنامي الضغوط الداخلية على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وسط تقارير تتحدث عن اقتراب إعلان جدول زمني لرحيله، في وقت يعزز فيه أندي بورنهام حضوره السياسي بعد فوزه في الانتخابات التكميلية.

تتزايد التكهنات بشأن مستقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بعدما كشفت صحيفة "أوبزرفر" البريطانية أنه من المتوقع أن يعلن، يوم الإثنين، استقالته من منصبه مع تحديد جدول زمني لمغادرته، وذلك في أعقاب فوز أندي بورنهام، أحد أبرز قيادات حزب العمال، بمقعد برلماني في شمال إنجلترا.

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وبحسب الصحيفة، فإن ستارمر توصل إلى قناعة بأن استمراره في رئاسة الحكومة لم يعد ممكنا، بعد سلسلة من المشاورات مع وزراء في حكومته ومستشارين ومانحين وقادة نقابيين.

وأضافت أنه يقضي عطلة نهاية الأسبوع في مقر إقامته الريفي "تشيكرز"، حيث يناقش مستقبله السياسي مع زوجته قبل اتخاذ القرار النهائي، وسط توقعات من شخصيات بارزة في حزب العمال بصدور بيان حاسم خلال الأيام المقبلة.

في المقابل، نقلت وكالة رويترز عن مصدر حكومي تأكيده أن ستارمر لا يزال يركز على أداء مهامه، مشيرا إلى تصريحاته الأخيرة التي شدد فيها على استعداده لمواجهة أي منافسة على زعامة حزب العمال، داعيا أعضاء الحزب إلى تجنب الانقسامات والصراعات الداخلية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الضغوط داخل حزب العمال، بعدما ارتفع عدد النواب المطالبين بوضع خطة لرحيل ستارمر إلى نحو 100 نائب، أي ما يقارب ربع أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب البالغ عددهم 403 نواب.

وازدادت هذه الضغوط عقب الفوز الكبير الذي حققه أندي بورنهام في الانتخابات التكميلية بدائرة ميكرفيلد، إضافة إلى الخسائر التي مني بها الحزب في الانتخابات المحلية خلال شهر أيار/مايو الماضي.

ورغم أن ستارمر أكد مرارا أنه لا ينوي التنحي أو التخلي عن منصبه، أفادت تقارير إعلامية بأن عددا من وزراء حكومته أبلغوه، يوم الجمعة، بضرورة وضع جدول زمني لمغادرته، في محاولة لاحتواء حالة التململ المتزايدة داخل الحزب.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "تايمز" أن أندي بورنهام يعتزم إقالة وزيرة المالية ريتشل ريفز إذا تولى رئاسة الوزراء، إلا أن وكالة رويترز أوضحت أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات.

وكان بورنهام، الذي يشغل منصب عمدة مانشستر الكبرى ويلقب بـ"ملك الشمال"، قد عزز موقعه السياسي بعد فوزه بمقعد دائرة ميكرفيلد في شمال غربي إنجلترا، محققا 24 ألفا و927 صوتا، مقابل 15 ألفا و696 صوتا لمرشح حزب الإصلاح البريطاني بزعامة نايجل فاراج.

وفي حال أُطيح بستارمر، فستشهد بريطانيا تعيين سابع رئيس وزراء خلال نحو عقد واحد، وهو أعلى معدل لتغيير رؤساء الحكومات منذ ما يقارب قرنين، في ظل استمرار الناخبين في معاقبة القادة الذين أخفقوا في تحسين مستويات المعيشة، وتطوير الخدمات العامة، ومعالجة ملف الهجرة غير النظامية.