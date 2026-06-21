رفع الحصار الأميركي البحري عن إيران يعيد الحركة إلى موانئها

أفادت تقارير إعلامية محلية، بأن السفن التجارية الإيرانية التي كانت تتواجد في عرض مياه الخليج قبالة سواحل البلاد، بدأت بالرسو تدريجياً في موانئ بجنوب البلاد، ولا سيما بالقرب من مدينتي بندر عباس وكونغ، المطلتين على مضيق هرمز.

شهدت الموانئ الإيرانية، الأحد، زيادة في حركة السفن عقب إعلان الولايات المتحدة رفع الحصار البحري الذي كانت تفرضه على إيران.

وعقب رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، لوحظت حركة سفن تجارية إيرانية كانت متمركزة في عرض مياه الخليج العربي، حيث بدأت بالاقتراب من المناطق الساحلية.

وأفادت تقارير إعلامية محلية، بأن السفن التجارية الإيرانية التي كانت تتواجد في عرض مياه الخليج قبالة سواحل البلاد، بدأت بالرسو تدريجيا في موانئ بجنوب البلاد، ولا سيما بالقرب من مدينتي بندر عباس وكونغ، المطلتين على مضيق هرمز.

والسبت، أعلنت قيادة مقر خاتم الأنبياء المركزي، عزمها إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، وذلك على خلفية "عدم التزام الولايات المتحدة بمسؤولياتها المنصوص عليها في التفاهم المبرم بين الجانبين، واستمرار إسرائيل في شن هجماتها على لبنان".

وفي وقت سابق الأحد، انطلقت محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك السويسري، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهّد لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

جدير بالذكر أن إيران والولايات المتحدة أعلنتا، في 14 حزيران/ يونيو الجاري، التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، التي أُطلق عليها اسم "تفاهم إسلام آباد"، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو الجاري، بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.