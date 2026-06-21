فانس: النووي الإيراني ولبنان على رأس مباحثات واشنطن وطهران

تكتسب جولة المفاوضات الأميركية الإيرانية في سويسرا أهمية استثنائية مع اتساع نطاق الملفات المطروحة، إذ لم تعد تقتصر على البرنامج النووي، بل امتدت إلى احتواء التصعيد في لبنان والتوترات الإقليمية، في محاولة لدفع مسار التهدئة وتعزيز فرص التوصل إلى

وصل نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إلى سويسرا للمشاركة في جولة جديدة من المباحثات بين واشنطن وطهران، التي تركز على البرنامج النووي الإيراني، في وقت فرض فيه التصعيد على الساحة اللبنانية نفسه كأحد أبرز الملفات المطروحة على جدول الأعمال.

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ونقلت شبكة "سي إن إن" عن دبلوماسي مطلع أن جلسة طارئة خصصت لبحث تطورات لبنان أدرجت في مستهل المحادثات، لتكون أولى القضايا التي يناقشها الوفدان الأميركي والإيراني.

وأوضح فانس أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان يمثل أولوية رئيسية للمفاوضات، في ظل تجدد الضربات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

وقال إن واشنطن تسعى إلى تعزيز الأمن والاستقرار في كل من إسرائيل ولبنان، معتبرا أن التحدي الرئيسي يتمثل في وقف تبادل إطلاق النار والردود المتبادلة بين الأطراف.

وفي المقابل، أكد مسؤول إيراني للشبكة أن إنهاء التصعيد في لبنان يتصدر أولويات الوفد الإيراني، بما يعكس أهمية الملف اللبناني في مسار التفاوض إلى جانب القضايا النووية.

وتأتي هذه الجولة بعد الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه واشنطن وطهران الأسبوع الماضي، والذي يمنح الطرفين مهلة تمتد 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الجوانب الفنية للبرنامج النووي الإيراني والعقوبات المرتبطة به، في خطوة ينظر إليها على أنها ذات تأثير مباشر في أمن المنطقة واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

ورغم أجواء التفاوض، يواجه المسار الدبلوماسي تحديات متزايدة نتيجة استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله، إلى جانب التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.

وكان من المقرر أن يصل فانس إلى سويسرا الجمعة، إلا أن زيارته أُرجئت بسبب التطورات الأمنية في لبنان وتأخر وصول الوفد الإيراني، قبل أن يؤكد الطرفان مشاركتهما في المباحثات.

وفي هذا السياق، نفت القيادة المركزية الأميركية صحة إعلان الحرس الثوري الإيراني بشأن إغلاق مضيق هرمز، مؤكدة استمرار حركة الملاحة بصورة طبيعية، فيما شدد فانس على أن شحنات نفطية كبيرة عبرت المضيق خلال الأيام الماضية دون أي انقطاع.

ويضم الوفد الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، إلى جانب مسؤولين من البنك المركزي وقطاع النفط، بينما يشارك عن الجانب الأميركي كل من المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، كما تشهد الاجتماعات حضور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقائد الجيش عاصم منير، إضافة إلى وسطاء قطريين.

وتتزامن المفاوضات مع استمرار المواجهات على الجبهة اللبنانية، حيث يؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواصلة العمليات العسكرية في جنوب لبنان، بينما يشترط حزب الله انسحاب القوات الإسرائيلية لوقف هجماته. كما تواصل إسرائيل تكثيف غاراتها على الجنوب اللبناني، في ظل سقوط عشرات القتلى منذ الإعلان عن الاتفاق الأميركي الإيراني.