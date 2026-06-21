موجز أنباء العالم الأحد

انطلقت محادثات أميركية إيرانية بمشاركة أطراف إقليمية، وسط تركيز على الوضع في لبنان وملفات أخرى مرتبطة بإنهاء الحرب، وأُعلن عن تطورات دولية متسارعة شملت تنفيذ أحكام إعدام في الأردن، وهجمات دامية في أوكرانيا ونيجيريا، وطوارئ بلوس أنجليس

اجتماع ثلاثي في سويسرا بين ممثلين عن طهران وواشنطن والدوحة، وإيران تصر على حقها بتخصيب اليورانيوم وتأكيدها أنها لا تنوي امتلاك سلاح نووي، وإسرائيل تؤكد بقاءها فيما سمّته "المنطقة الأمنية" في لبنان، وسط تمسك إيران ببند وقف الحرب في كل الجبهات بما يشمل لبنان.

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سويسرا

أعلنت قطر التي تساهم في جهود الوساطة لإنهاء الحرب، بدء المباحثات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا.

وجاء ذلك بعدما وصل رئيس الحكومة الباكستاني، شهباز شريف، وقائد الجيش، عاصم منير، إلى سويسرا، حيث سيواصلان قيادة جهود الوساطة، مع وصول نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، للمشاركة في المحادثات التي وصفها الأحد بأنها "تاريخية".

وأفاد الاعلام الرسمي الإيراني بأن ممثلين لطهران وواشنطن والدوحة يعقدون في سويسرا اجتماعا ثلاثيا لبحث الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، والأصول المجمّدة للجمهورية الإسلامية، على هامش المباحثات بشأن إطار التفاهم لإنهاء الحرب.

وقال الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، إن بلاده لا تسعى لحيازة سلاح نووي، لكنها لن تتخلى كذلك عن حقها في تخصيب اليورانيوم.

وفي الجانب الإسرائيلي، أكد وزير الأمن، يسرائيل كاتس، أن قواته لن تواجه أي قيود حيال "إزالة التهديدات" في جنوب لبنان، وستبقى في "المنطقة الأمنية" التي أنشأتها بعد اجتياحها مساحات واسعة في إطار الحرب مع حزب الله.

وفي طهران، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوضع في لبنان سيكون "الموضوع الرئيسي" للمباحثات مع الولايات المتحدة.

وأظهر استطلاع للرأي في إسرائيل نُشرت نتائجه اليوم، الأحد، أن الغالبية العظمى ترى أن إيران خرجت أقوى من هذه الحرب والتفاهم الذي أبرمته مع الولايات المتحدة.

وأكدت مصر وباكستان والسعودية وتركيا أهمية التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، بما يضمن "أمن واستقرار" دول الخليج "ومنطقة المشرق العربي"، بحسب بيان مشترك لوزراء الخارجية الأربعة عقب اجتماع في القاهرة.

قطر

رفضت قناة الجزيرة القطرية الاتهامات الإسرائيلية بأن أحد صحافييها الذي قُتل السبت في قصف إسرائيلي بقطاع غزة، كان ينتمي إلى حركة حماس، فيما نعته أسرته وزملاؤه في القطاع، الذي شهد استشهاد مئات الصحافيين منذ بداية الحرب في 2023.

أوكرانيا/ روسيا

قُتل 3 أشخاص في غارات جوية روسية على منطقتي بولتافا ودنيبروبيتروفسك في شرق أوكرانيا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وعُلّقت مبيعات المحروقات اليوم في محطات شبه جزيرة القرم التي تحتلّها موسكو منذ العام 2014، وحيث أودت ضربات مسيّرات أوكرانية بحياة 4 أشخاص، فيما قتل شخص خامس كان على متن عبّارة بين شبه الجزيرة وروسيا.

العراق

أكّدت بغداد أن استكمال تشكيل الحكومة سيجري في النصف الأول من الشهر المقبل، قبل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

الأردن

نفذت السلطات الأردنية أحكام الاعدام بحق 6 مدانين بقضايا "إرهابية وجنائية" شملت قتل عناصر من قوات الأمن، بحسب ما أفاد مصدر حكومي.

نيجيريا

قُتل 11 مزارعا في هجوم شنه مسلحون يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في شمال شرق نيجيريا خلال نهاية الأسبوع، وفق ما أفاد مقاتلون من جماعات دفاع ذاتي.

فرنسا

ارتدّت موجة الحرّ التي تشهدها فرنسا سلبا على فعاليات عيد الموسيقى المقرر عقده اليوم، لا سيّما في الأقاليم الخمسة والثلاثين التي شُملت في إنذار أحمر، وحيث سيحظر استهلاك الكحول في هذه المناسبة بسبب القيظ.

الولايات المتحدة الأميركية

أعلنت سلطات لوس أنجليس حالة الطوارئ في المدينة، حيث تكافح فرق الإطفاء منذ أيام حريقا هائلا اندلع في مستودع وملأ سماء المدينة بدخان أسود كثيف.