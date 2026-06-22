ثلاثة قتلى في إطلاق نار في كندا بينهم المشتبه به

أسفر إطلاق نار في حي يضم جالية يهودية في مونتريال عن مقتل شرطي ومواطن، فيما أعلنت الشرطة مقتل المشتبه به، بينما تواصل السلطات التحقيق في ظروف الحادثة، بما في ذلك تقارير تحدثت عن احتمال إصابة القتيل المدني بنيران الشرطة.

قتل شرطي ومواطن وأصيب شرطي آخر بجروح، مساء الإثنين، في حادثة إطلاق نار شهدها حي كوت دي نيج في مدينة مونتريال الكندية، فيما أعلنت الشرطة مقتل المشتبه بتنفيذ الهجوم بعد نحو ساعة من بدء الحادثة.

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وقالت شرطة مونتريال، في بيان نشرته على منصة "إكس"، إنها تؤكد "ببالغ الحزن" مقتل أحد عناصرها أثناء تأدية مهامه، مضيفة أن المشتبه به قُتل كذلك، فيما لقي أحد سكان المنطقة مصرعه في ظروف لا تزال قيد التحقيق.

ووقعت الحادثة في حي يضم جالية يهودية كبيرة، قرب مركز تابع لحركة "حباد"، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، فيما طوقت قوات الأمن المنطقة ودعت السكان إلى تجنبها إلى حين انتهاء التحقيقات والإجراءات الميدانية.

أسفر إطلاق نار في حي يضم جالية يهودية في مونتريال عن مقتل شرطي ومواطن، فيما أعلنت الشرطة مقتل المشتبه به، بينما تواصل السلطات التحقيق في ظروف الحادثة، بما في ذلك تقارير تحدثت عن احتمال إصابة القتيل المدني بنيران الشرطة



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وبحسب المعطيات الأولية، أُصيب المواطن خلال حادثة إطلاق النار قبل أن يُعلن عن وفاته متأثرا بجروحه، بينما تواصل السلطات الكندية التحقيق في ظروف مقتله، بما في ذلك احتمال إصابته برصاص الشرطة خلال تبادل إطلاق النار.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه قد يكون قُتل "عن طريق الخطأ" بنيران الشرطة خلال تعاملها مع الحادثة، في حين لم تؤكد السلطات الكندية هذه المعلومات رسميا حتى الآن.

ولم تعلن السلطات الكندية حتى الآن عن هوية المشتبه به أو دوافعه، كما لم تؤكد ما إذا كانت الحادثة ذات خلفية جنائية أو أيديولوجية، فيما يُنتظر أن تقدم الشرطة إحاطة إضافية بشأن نتائج التحقيق الأولية وملابسات إطلاق النار.