خريطة طريق لاستكمال المفاوضات بين أميركا وإيران

أسفرت الجولة الأولى من المحادثات الأميركية الإيرانية في سويسرا عن تفاهمات أولية لتعزيز مسار التفاوض، شملت وضع جدول زمني لاستكمال المباحثات، وتشكيل آليات لمتابعة الملفات الخلافية والقضايا الإقليمية.

تتواصل في سويسرا المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تدخل المفاوضات مرحلة جديدة من خلال اجتماعات فنية تستمر طوال الأسبوع، وذلك بعد اختتام الجولة الأولى من اللقاءات رفيعة المستوى وإعلان إحراز تقدم في عدد من الملفات.

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وأوضح بيان قطري-باكستاني مشترك أن الأطراف اتفقت على مواصلة المباحثات الفنية، إلى جانب إنشاء آلية لخفض التصعيد في لبنان تضم الولايات المتحدة وإيران والجمهورية اللبنانية، وبإشراف الوسطاء، بهدف ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية.

وفي الشأن اللبناني، تقرر تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم الولايات المتحدة وإيران ولبنان، وبوساطة قطرية وباكستانية، بهدف منع التصعيد وضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية، فيما تستمر المحادثات الفنية طوال الأسبوع في منتجع بورغنشتوك لمناقشة مختلف الملفات.

من جانبها، أكدت إيران أن اجتماعات سويسرا أسفرت عن الاتفاق على خطوات مهمة تمهد لبدء مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي، مشيرة إلى انتهاء مهمة وفود التفاوض السياسية، فيما ستواصل الفرق الفنية أعمالها خلال الأيام المقبلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن المباحثات شهدت تقدما في ملف إصدار التراخيص لتصدير النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، مؤكدا أن هذه القضايا تمثل جزءا أساسيا من التمهيد للوصول إلى اتفاق شامل، كما أشار إلى الاتفاق على إنشاء آلية جديدة، بمشاركة الوسطاء، للإشراف على جهود إنهاء الحرب في لبنان.