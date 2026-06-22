قتيل ومصابون وإغلاق مطارات موسكو في ضربات روسية أوكرانية متبادلة

قُتل بحار مصري وأُصيبت سفينة شحن بأضرار جسيمة إثر هجوم بمسيّرة روسية في البحر الأسود، وأغلقت موسكو مطاراتها الرئيسية مؤقتا بعد هجوم واسع بالمسيّرات الأوكرانية، وصرّحت بإسقاط نحو 300 مسيّرة في أجواء روسيا.

قُتل شخص واحد على الأقل إثر اشتعال النيران في سفينة شحن في البحر الأسود جراء هجوم بطائرة مسيّرة روسية، واستهدفت روسيا، ليل الأحد إلى الإثنين، سفينتين أخريين ترفعان علمي بليز وبالاو، وأغلقت موسكو مطاراتها الأربعة الكبرى لهجوم بالمسيرات الأوكرانية، قالت روسيا إنها اعترضت نحو 300 منها.

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وكتب نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أوليكسي كوليبا، عبر "تليغرام": "تسببت ضربة بطائرة مسيّرة باشتعال النيران في سفينة ترفع علم بنما. وقُتل أحد أفراد الطاقم، وهو طاهٍ مصري يبلغ 58 عاما"، مشيرا إلى إنقاذ 8 من أفراد الطاقم.

وكانت البحرية الأوكرانية ذكرت أنّ الحادث أدى إلى تسجيل "خسائر عدة" على متن سفينة الشحن "فيكتريس"، التي كانت تبحر وعلى متنها 9 من الجنسيات المصرية والتركية والهندية، لافتة إلى أنّ السفينة لم تعد صالحة للإبحار.

وقال كوليبا إن روسيا استهدفت ليل الأحد إلى الإثنين سفينتين أخريين ترفعان علمي بليز وبالاو، من دون وقوع أي إصابات.

وفي المقابل، أغلقت سلطات الطيران الروسية مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة اليوم، الإثنين، بعد اعتراض أعداد كبيرة من الطائرات المسيّرة في أجوائها.

وصرح رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، عبر تطبيق "تليغرام"، بتدمير 59 طائرة مسيّرة.

وشنت كييف هجوما بالطائرات المسيّرة ردا على قصف موسكو لمدنها، على الرغم من أن سوبيانين لم يحدد إن كانت الطائرات جاءت من أوكرانيا.

وأعلنت السلطات الروسية إعادة فتح المطارات، عند الساعة 5,39 صباحا (02,39 توقيت غرينتش).

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الإثنين، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 301 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

وقالت في البيان: "خلال الليل، من الساعة 8:00 مساء بتوقيت موسكو في 21 حزيران/ يونيو الجاري إلى الساعة 7:00 صباح اليوم الإثنين، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 301 طائرة مسيّرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "أُسقطت الطائرات المسيّرة فوق مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وفولغوغراد، وفورونيغ، وكالوغا، وكورسك، وروستوف، وتامبوف، وتفير، وتولا، وسمولينسك، ومنطقة موسكو، وإقليم كراسنودار، وشبه جزيرة القرم، وبحر آزوف، والبحر الأسود.