موجز أنباء العالم الإثنين

شهدت الساحة الدولية تقدما في المحادثات الأميركية الإيرانية في سويسرا وسط تباين في مواقف الطرفين بشأن الملف النووي، بالتزامن مع مساع لوقف الحرب في لبنان، فيما تواصلت الحرب الروسية الأوكرانية، وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته.

أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، أن الولايات المتحدة وإيران أرستا "أساسا جيدا" لاتفاق نهائي لوضع حد للحرب، وذلك قبيل مغادرته الإثنين منتجع بورغنشتوك في سويسرا حيث أجرى الطرفان جولة مفاوضات بدأت الأحد، وستستكمل بمحادثات "فنية" هذا الأسبوع.

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وأكد فانس، أنّ إيران وافقت على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة، وذلك بعد جولة المحادثات.

ومن جهتها، أعلنت إيران أنها لم تبحث برنامجها النووي ولم تقبل أي التزامات جديدة خلال محادثات الأحد، وقال المتحدث باسم وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي، إن تعامل طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر وفقا للإجراءات المتبعة، رهنا بموافقة البرلمان وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.

كما أعلن فانس، أن الولايات المتحدة ستتأكد من أن أي إفراج محتمل عن أصول إيرانية لن يموّل "الإرهاب"، موضحا أن جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، قدم مقترحا لآلية رقابة.

وعلّقت الولايات المتحدة عقوباتها المفروضة على قطاع النفط الإيراني حتى 21 آب/ أغسطس المقبل، في أول خطوة اقتصادية عملية تنفذها واشنطن بموجب "مذكرة تفاهم إسلام آباد" الموقعة مع طهران الأسبوع الماضي.

وعاد الوفد الإيراني المفاوض إلى طهران "بعد 18 ساعة من المحادثات المكثفة"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

واعتبرت سويسرا، أن الظروف مهيأة "لبدء المحادثات الفنية بين طهران وواشنطن فورا".

ويزور الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان باكستان الثلاثاء، بحسب ما أفاد مسؤول في الجمهورية الإسلامية، عقب محادثات في سويسرا بين طهران وواشنطن في إطار الوساطة التي تقودها إسلام آباد.

على صعيد جبهة لبنان، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن "الوساطة الباكستانية القطرية الدؤوبة أحرزت تقدما كبيرا لإنهاء حرب لبنان".

وأعلنت إيران والولايات المتحدة في ختام الجولة الأولى من محادثاتهما في سويسرا، أنهما اتفقتا على إنشاء خلية لوقف العمليات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله، وفق ما أفاد بيان مشترك للوسيطتين في المحادثات باكستان وقطر.

وتلقى الرئيس اللبناني جوزيف عون اتصالا مشتركا من الجانبين الأميركي والقطري عقب المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا، تناول تثبيت وقف إطلاق النار وتشكيل خلية لوقف الحرب الإسرائيلية، وفق ما أعلنت بيروت.

الحرب الروسية الأوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ستة أشخاص على الأقل جراء غارات روسية استهدفت جنوب البلاد وشمال شرقها، بينهم ثلاثة من عائلة واحدة.

وأغلقت سلطات الطيران الروسية مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة، بعد اعتراض أعداد كبيرة من الطائرات المسيّرة في أجوائها.

وقُتل شخص واحد على الأقل إثر اشتعال النيران في سفينة شحن في البحر الأسود جراء هجوم بطائرة مسيّرة روسية، على ما أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي كوليبا، فيما أفادت البحرية الأوكرانية بتسجيل "خسائر عدة" إثر الهجوم.

في الأثناء، أعلنت الحكومة الألمانية أنّ قادة القوى الأوروبية الكبرى سيلتقون في برلين الأربعاء، لبحث الحرب في أوكرانيا وقمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المقبلة.

بريطانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته بعد أشهر من الضغوط داخل حزب العمال، ممهدا الطريق أمام اختيار خلف له سيصبح سابع رئيس وزراء في بريطانيا خلال عقد.

وأكد النائب آندري بورنم أنه سيترشح لزعامة حزب العمال وبالتالي رئاسة الحكومة البريطانية.

وطالب نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح اليميني المتطرف، بإجراء انتخابات مبكرة في بريطانيا بعد استقالة رئيس الوزراء العمالي.

من جهته، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالمساعدة التي قدّمها كير ستارمر لكييف.

بدورها، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بستارمر، معتبرة أنه ساهم خلال ولايته في تعزيز أمن أوروبا وأوكرانيا.

في المقابل، استبعد الكرملين تبدّل السياسة البريطانية حيال روسيا بعد استقالة ستارمر.

قطر

أسفر انفجار هائل في منطقة رأس لفان الصناعية القطرية للغاز عن مقتل 13 شخصا وإصابة 54 شخصا، وفق ما أعلنت السلطات التي عزت هذا الحادث إلى أسباب تقنية.

الضفة

استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب إحدى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وقد جرى احتجاز جثمانيهما فيما أعلن الجيش الإسرائيلي قتلهما بدعوى إلقائهما زجاجات حارقة.

كولومبيا

فاز المحامي أبيلاردو دي لا إسبريا المدعوم من الولايات المتحدة والذي لم يسبق له أن شغل منصبا عاما، بفارق ضئيل في جولة الإعادة الرئاسية المثيرة للجدل في كولومبيا، ما رجّح كفة اليمين وأثار احتجاجات عنيفة في البلاد.

أميركا/ تهريب المخدرات

قتل رجلان في غارة استهدفت سفينة يُشتبه في تهريبها المخدرات في البحر الكاريبي، فيما نجا ستة آخرون من غرق السفينة، وفق ما أعلن الجيش الأميركي.

بورما

أعلن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن أكثر من 700 مدني قُتلوا على يد الجيش البورمي خلال الفترة الانتخابية بين آب/ أغسطس وكانون الثاني/ يناير، أكثر من نصفهم في ضربات جوية.

بوليفيا

اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمزارعين في مقاطعة كوتشابامبا البوليفية، معقل الرئيس السابق إيفو موراليس، غداة إعلان حالة الطوارئ لإنهاء أسابيع من الاحتجاجات.

بابا الفاتيكان

ندد البابا لاوون الرابع عشر بـ"تثقيل العمل الإنساني بشكل كبير بالإجراءات البيروقراطية التي قد تؤخر تقديم المساعدات" للشعوب التي تعاني الجوع في العالم، في حين تنتشر الأسلحة بحرية وتؤجج الصراعات.

إسبانيا

قضت المحكمة العليا في مدريد بسجن وزير النقل الإسباني السابق خوسيه لويس أبالوس، وهو قيادي بارز في الحزب الاشتراكي وكان له دور محوري في صعود رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، لـ24 عاما بتهم فساد، وفق ما أعلنت المحكمة العليا في مدريد.

الفيليبين

قُتل ثلاثة مراهقين وأُصيب خمسة بإطلاق نار في مدرسة ثانوية في وسط الفيليبين، على ما أفادت الشرطة.

كوريا الجنوبية

أصدرت محكمة في سيول حكما بالسجن 25 عاما في حق وزير العدل السابق بارك سونغ جاي على خلفية دوره في أزمة الأحكام العرفية عام 2024.

الصين/ أميركا

أعلنت الصين فرض عقوبات على عشر شركات أميركية تعمل خصوصا في مجال الدفاع والمعادن النادرة، بعد شهر من زيارة للرئيس دونالد ترامب لبكين كان يُتوقَع أن تسهم في تهدئة التوتر بين القوتين.