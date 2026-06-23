الأعلى منذ بدء الحرب: 37 سفينة على الأقل عبرت مضيق هرمز الإثنين

شهد مضيق هرمز، الإثنين، أعلى وتيرة عبور منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، تمثلت في عبور 37 سفينة شحن على الأقل، مع توقع بأن يكون العدد أكبر مع رصد عبور سفن إضافية.

عبرت 37 سفينة شحن على الأقل مضيق هرمز، الإثنين، مسجلة بذلك رقما قياسيا في حركة الملاحة البحرية منذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بحسب بيانات منصة "كبلر"، عقب توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران.

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ويمثل هذا النشاط نحو ثلث حركة العبور في زمن السلم (نحو 120 سفينة يوميا) عبر الممر المائي الإستراتيجي للتجارة العالمية، والذي تعبره عادة خُمس صادرات العالم من المحروقات، فضلا عن مواد خام أساسية أخرى.

من المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي للسفن العابرة للمضيق الإثنين مع رصد سفن إضافية عبر أجهزة التتبع البحرية.

وأعيد فتح مضيق هرمز في الأسبوع الماضي، عقب توقيع إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم بهدف إنهاء الحرب.

وقبل توقيع المذكرة، كان أقل من عشر سفن شحن تعبر يوميا المضيق، منذ أن أغلقته إيران عمليا في الأول من آذار/ مارس ردا على الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها.

ومنذ 15 حزيران/ يونيو، ارتفع المتوسط إلى 21 سفينة، ووصل إلى 27 سفينة في الأيام الخمسة الفائتة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الثلاثاء، عن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف تأكيده أنّ الأوضاع في مضيق هرمز لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب، موضحا أنّ الممر المائي سيظل "تحت إدارة" بلاده.

وأفادت الولايات المتحدة، الإثنين، بأنها سترفع مؤقتا العقوبات عن إنتاج وبيع وتسليم النفط الخام الإيراني ومشتقاته، وذلك حتى 21 آب/ أغسطس.