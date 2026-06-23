الاتحاد الأوروبي: الاستعداد لتراجع الدعم العسكري الأميركي ضروري

دعا مفوض الدفاع الأوروبي الدول الأوروبية إلى تعزيز جاهزيتها الدفاعية وتقليص اعتمادها على واشنطن، وقدّر كلفة تطوير القدرات الإستراتيجية الأوروبية بنحو 500 مليار يورو، محذّرا من تصعيد روسي يعقب انسحاب القوات الأميركية من القارة العجوز

شدد مفوض شؤون الدفاع في الاتحاد الأوروبي، أندريوس كوبيليوس، اليوم الثلاثاء على ضرورة استعداد القارة لتعوّض سريعا سحب الولايات المتحدة أي قوات أو معدات كانت مخصصة للدفاع عنها.

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وقال في خطاب أمام قادة ومسؤولين في مجال الصناعات الدفاعية في بروكسل، "ستنقل الولايات المتحدة قدراتها، ولا سيما المعدات، إلى مناطق أخرى من العالم. وعلينا أن نكون على أهبة الاستعداد"، منوّها بأن ذلك "قد يحدث قريبا".

ودعت الولايات المتحدة مرارا حلفاءها الأوروبيين إلى تعزيز إنفاقهم ومساهمتهم في مجال الدفاع عن قارتهم. وأعلنت في اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي، "ناتو"، الأسبوع الماضي، إجراء مراجعة لوجودها العسكري في أوروبا خلال الأشهر الـ6 المقبلة.

وقال كوبيليوس، إن "أوروبا تعتمد بدرجة كبيرة حاليا على الولايات المتحدة في القدرات الإستراتيجية، مثل التزود بالوقود في الجو، وجمع المعلومات الاستخبارية من الفضاء".

وقال إنه من دون هذه القدرات "ستصبح أوروبا أضعف على صعيد الدفاع والردع"، ما قد يدفع روسيا إلى "اختبار" مدى قدرة الأوروبيين على الرد والتعامل مع أي تهديد محتمل.

وأوضح أن تكلفة هذه الزيادة في القدرات الإستراتيجية على الأوروبيين تبلغ نحو 500 مليار يورو، مشيرا الى أن هذا المبلغ لا يمكن توفيره إلا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

واقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص 131 مليار يورو للدفاع ضمن ميزانية التكتل لفترة 2028-2034، ولا يزال يتعين على الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي الموافقة على هذا المقترح.

وبحسب تقديرات كوبيليوس، ستنفق الدول الأوروبية نحو 7 تريليونات يورو على الدفاع بحلول عام 2035، التزاما بالتعهدات التي قطعتها ضمن "ناتو".

وتعهدت دول الحلف العام الفائت بتخصيص ما لا يقل عن 5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق على الدفاع، بحلول عام 2035.