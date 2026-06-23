بزشكيان: لولا صواريخنا لدُمّرت إيران مثل غزة

شدد الرئيس الإيراني بزشكيان على رفض التفاوض حول برنامجه البالستي لحماية بلاده من التدمير، فيما أكد رئيس الحكومة الباكستانية شريف خلو تفاهمات واشنطن وطهران من ملف الصواريخ.

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الثلاثاء، إن إيران كانت "لتدمّر كما دُمّرت غزة" خلال الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة، لولا امتلاكها الصواريخ، مجددا التأكيد أن البرنامج البالستي لطهران غير قابل للتفاوض.

وقال بزشكيان خلال زيارة إلى باكستان التي تؤدي وساطة في المحادثات بين واشنطن وطهران ترمي إلى إنهاء الحرب: "لولا صواريخنا للدفاع عن أنفسنا، لكانت إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، قد دمرت إيران كما دمرت غزة"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف الرئيس الإيراني "لن نتفاوض حول قدراتنا الدفاعية مع أي طرف اطلاقا".

من جهته، شدّد رئيس الحكومة الباكستانية، شهباز شريف، الذي ساهمت بلاده في توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، على أن النص "لا يتضمّن إطلاقا أي إشارة إلى الصواريخ البالستية".

وتابع "لا يمكن أن تكون هناك ازدواجية في المعايير، أي أن يُسمح لبعض الدول بامتلاك صواريخ بالستية بينما تُحرَم إيران منها. لا يمكن قبول هذه الازدواجية".

في الحرب، أطلقت إيران مئات الصواريخ وآلاف المسيّرات على إسرائيل ودول الخليج والقواعد الأميركية في الشرق الأوسط، ردا على الهجوم الذي استهدف أراضيها.

هذه الصواريخ التي طوّرتها إيران في بادئ الأمر للتعويض عن ضعف أسطولها الجوي إبان الحرب مع العراق (1980-1988)، ازدادت على مر الوقت مدى ودقة.

منذ زمن، ترى إسرائيل التي تبعد نحو 1500 كيلومتر عن إيران، في هذا الترسانة تهديدا وجوديا من عدوّها اللدود.

قبل اندلاع الحرب، حاولت الولايات المتحدة طرح البرنامج الصاروخي على طاولة المفاوضات، إلى جانب الملف النووي ودعم إيران لفصائل مسلّحة.

مؤخرا، أبدى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انفتاحا أكبر في مسألة الصواريخ.

وقال في الأسبوع الماضي خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا إنه من "غير المنصف"، ألا تحوز إيران صواريخ.

وأضاف أنه "إذا كانت دول أخرى تمتلكها، فمن غير المنصف بعض الشيء ألا يكون لديهم بعض منها".