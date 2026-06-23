طهران: لا قيود على الأموال المجمدة ونتمسك بحقوقنا في الاتفاقات

أكدت إيران أن الأموال المجمدة التي سيتم الإفراج عنها ستكون تحت تصرفها الكامل دون أي قيود، بينما شدد الرئيس بزشكيان على أن نجاح المفاوضات مرتبط بتنفيذ التعهدات، بينما أكد مسؤولون إيرانيون أن إدارة مضيق هرمز ستظل بيد طهران وفق القانون

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران حرة في التصرف بأموالها المجمدة التي سيفرج عنها، مشددة على أنه لا توجد أي قيود على استخدامها.

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وأوضحت الوزارة، الثلاثاء، أن التفاهمات الجارية تقوم على الاحترام المتبادل والالتزام بالوقائع، محذرة من أن أي خطاب متعالٍ من شأنه تقويض مسار الاتفاق.

وأضافت أنه لم يتم عقد أي لقاء مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سويسرا، ولا توجد خطط لتفتيش المنشآت النووية التي تعرضت للقصف، مع الإشارة إلى وجود عتاب على بعض دول المنطقة لتأييدها قرار مجلس محافظي الوكالة ضد إيران.

كما أشارت الخارجية الإيرانية إلى أن الإعفاءات الخاصة ببيع النفط دخلت حيز التنفيذ منذ يوم أمس، مؤكدة أن الأوروبيين هم من تراجع دورهم في الملف الإيراني، وأن عليهم تغيير نهجهم إذا أرادوا لعب دور دولي فاعل.

وفي السياق ذاته، أوضحت أنه لا يوجد تواصل مباشر مع الجانب الأميركي عقب الاجتماع الرباعي في سويسرا، وأن التواصل يتم فقط عبر الوسطاء.

بزشكيان: نجاح المحادثات مرهون بالالتزام بالتعهدات

وفي السياق، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن فاعلية المحادثات الجارية تعتمد على الالتزام الكامل بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة، مشددا على أن أي تصريحات خارجة عن الإطار المتفق عليه لا تخدم تقدم المفاوضات.

وأوضح بزشكيان أن قياس أي تقدم في المسار التفاوضي سيكون من خلال مدى الالتزام العملي بالمسؤوليات التي جرى الاتفاق عليها بين الأطراف.

طهران: 4 لجان متخصصة ستقود مفاوضات الـ60 يوما مع واشنطن

وكشفت إيران عن الهيكلية التنفيذية للمفاوضات المقرر أن تمتد 60 يوما مع الولايات المتحدة، والهادفة إلى التوصل لاتفاق نهائي بين الجانبين، وذلك عقب اختتام جولة المحادثات التقنية في سويسرا برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي.

وأوضحت طهران أن المفاوضات ستدار عبر أربع لجان متخصصة، تتولى مناقشة الملفات الفنية والقانونية والاقتصادية والنووية، بما يضمن تسريع المباحثات والوصول إلى صيغة نهائية للاتفاق خلال الفترة المحددة.

يأتي ذلك، فيما أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن طهران ستتولى إدارة مضيق هرمز، مشددا على أن الأوضاع في الممر المائي الاستراتيجي لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية عن قاليباف قوله إن إدارة مضيق هرمز ستكون بيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.