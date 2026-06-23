موجز أنباء العالم الثلاثاء

أعلن الرئيس الأميركي موافقة إيران على عودة مفتشي وكالة الطاقة الذرية وإنهاء حصار موانئها، تزامنا مع وساطة باكستانية بحضور وزير الخارجية الإيراني عراقجي والرئيس بزشكيان؛ تأكيد أممي بتعمد إسرائيل استهداف الأطفال بغزة.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن إيران "وافقت بشكل كامل وتام" على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعودة إلى أراضيها، وإن واشنطن لن تحاصر بعد الآن موانئ طهران.

وأعلنت إيران، الثلاثاء، أنها لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتفتيش المواقع التي تعرضت للقصف من جانب إسرائيل والولايات المتحدة.

وانضم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى الرئيس مسعود بزشكيان، الذي وصل الثلاثاء إلى باكستان، في زيارة تأتي عقب جولة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، تؤدي فيها إسلام أباد دور الوساطة.

وعبرت 36 سفينة شحن على الأقل مضيق هرمز، أمس الإثنين، مسجلة بذلك رقما قياسيا في حركة الملاحة البحرية، منذ بداية الحرب.

وأعلنت سلطنة عمان وإيران، اليوم الثلاثاء، أنهما ستعملان على اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز، والخدمات والتكاليف المرتبطة بذلك.

وأكد سفير إيران في الأمم المتحدة في جنيف، الثلاثاء، أن بلاده وحدها ستقرر كيفية استخدام أصولها المجمّدة بمجرد الإفراج عنها بموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة، الهادف لإنهاء الحرب، في تعارض مع تصريحات أميركية.

ومن جهتها، أعلنت الدنمارك، الثلاثاء، إعادة فتح سفارتها في طهران، بعد إغلاق دام أكثر من ثلاثة أشهر بسبب الحرب.

عدوان إسرائيلي متواصل في لبنان

استشهد شخصان، الثلاثاء، بإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي، جنوبيّ لبنان، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، استهداف ما وصفها بـ"خلية من المسلحين"، عند مرتفعات علي الطاهر في منطقة النبطية بجنوب لبنان.

من ناحية أخرى، جدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، دعوته إلى تعزيز الاستقلالية العسكرية لتل أبيب، وتقليل اعتمادها على الدعم الأميركي.

إسرائيل تستهدف الأطفال الفلسطينيين عمدا

أكدت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، أن إسرائيل تعمد إلى استهداف الأطفال الفلسطينيين "عمدا"، مشيرة إلى أن ذلك أصبح عاملا رئيسيا في الإبادة المستمرة في قطاع غزة، وذلك في تقرير أصدرته، اليوم الثلاثاء.

تركيا

أعلنت السلطات التركية، الثلاثاء، توقيف أكثر من مئتي شخص للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي، ومجموعات يسارية "متطرفة"، قبل أسبوعين من انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي.

بروكسل

يصل وفد من حركة طالبان إلى بروكسل، الثلاثاء، بعد حصوله على تأشيرة دخول ليوم واحد، لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي، بشأن إعادة الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم في البلدان الأوروبية إلى أفغانستان.

روسيا وأوكرانيا

أسفرت ضربة روسية على مدينة كريفي ريغ في وسط أوكرانيا عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة 19 آخرين على الأقل، الثلاثاء، بحسب ما أفادت السلطات.

وأعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، أن الرئيس فلوديمير زيلينسكي، لن يشارك في مؤتمر مخصص لإعادة إعمار بلاده، يُعقد في بولندا هذا الأسبوع، مع تصاعد الخلاف بين البلدين على خلفية الحرب العالمية الثانية.

من ناحية أخرى، عدّت روسيا أن الولايات المتحدة لم تعد تسعى لأن تكون "وسيطا محايدا" لإنهاء الحرب.

موجة حرّ تضرب فرنسا وإيطاليا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، أن ليلة الإثنين - الثلاثاء، كانت الأشد حرّا على الإطلاق، فيما كشف رئيس الحكومة، سيباستيان لوكورنو، أن 40 شخصا لاقوا حتفهم غرقا وسط موجة الحر.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية حالة تأهب قصوى، بسبب موجة الحرّ في 15 مدينة، من بينها روما وميلانو، مشيرة إلى أنّ عددها سيرتفع إلى 16، غدا الأربعاء.

وتواصل موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب أوروبا تمددها، فيما يُتوقَّع أن تشهد بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أعلى درجة حرارة تُسجّل في شهر حزيران/ يونيو في تاريخها.

الاحترار المناخي

شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، على ضرورة أن يتحرك العالم "بشكل أكثر إلحاحا" للحد من الاحترار المناخي، داعيا في الوقت عينه إلى "قول الحقيقة كاملة"، بشأن التكلفة البيئية لأنظمة الذكاء الاصطناعي.

الأردن

توفي مشجع أردني، وأصيب ثمانية آخرون، الثلاثاء، جراء تدافع في المدرج الروماني وسط عمّان، حيث حضر آلاف الأشخاص لمتابعة مباراة منتخب بلادهم في كأس العالم لكرة القدم، أمام الجزائر.

دبي

سينطلق أول قطار للركاب في الإمارات بحلول نهاية الشهر، على أن تدخل محطات الربط بين مدن عدة تدريجيا، اعتبارا من نهاية أيلول/سبتمبر، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات (وام).