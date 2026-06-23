وفيات وتعطّل الحياة في أوروبا بسبب موجة الحر التاريخية

تواصل موجة حر غير مسبوقة اجتياح أوروبا وسط درجات حرارة قياسية وإنذارات قصوى في عدة دول، ما أدى إلى عشرات الوفيات وحالات الغرق في فرنسا، وتعطيل خدمات ومرافق حيوية. كما رفعت إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا مستويات التأهب.

تواصل موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب أوروبا تمددها، بعد تسجيل درجات حرارة قياسية ووفيات، فيما يُتوقّع أن تشهد بريطانيا اليوم، الثلاثاء، أعلى درجة حرارة تُسجّل في شهر حزيران/ يونيو في تاريخها.

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وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، اليوم الثلاثاء أن 40 شخصا، غالبيتهم من الشباب، لقوا حتفهم غرقا منذ 18 حزيران/ يونيو وسط موجة الحر الشديدة، فيما يُجمِع العلماء على أنّ التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية يفاقم حدّة الظواهر المناخية المتطرفة، ولا سيما موجات الحر.

أكثر من 90% من الفرنسيين تضرروا

من المقرر أن تُعلن 5 مقاطعات فرنسية إضافية حالة تأهب قصوى من المستوى الأحمر عند منتصف النهار، وهو أعلى مستوى إنذار، ما يُشكل ضغطا على البنى التحتية مع توقع بلوغ الحرارة القصوى 44 درجة في جنوب غرب البلاد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، أن ليلة الإثنين - الثلاثاء كانت الأشد حرّا على الإطلاق في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1947.

وبلغ متوسط المؤشر الحراري الوطني لدرجات الحرارة الدنيا، وهو معدل يُحتسب على أساس 30 محطة مرجعية= 21,6 درجة مئوية، بحسب معطيات أولية سجلتها هيئة الأرصاد الجوية صباح الثلاثاء.

بوردو، فرنسا (Getty Images)

فيما كانت قد سُجّلت الحرارة القياسية السابقة، والتي كانت بلغت 21,4 درجة مئوية، في 25 تموز/ يوليو 2019.

وقال لوكورنو خلال اجتماع طارئ بشأن موجة الحر، "هناك آفة مأساوية تتمثل في حالات الغرق، إذ بلغ أحدث عدد للوفيات أُبلغنا به 40 حالة منذ 18 حزيران/ يونيو، معظمها في صفوف الشباب".

وفي سياق الإجراءات الاستثنائية للتعامل مع موجة الحر، أُغلقت محطة "غولفيش" للطاقة النووية على ضفاف نهر غارون في جنوب غرب فرنسا منذ مساء الإثنين، بعدما توقّعت شركة كهرباء فرنسا، "إي دي إف"، ارتفاع حرارة مياه النهر إلى 28 درجة مئوية، وهو الحد الأقصى المسموح به قانونا لحماية الحياة البرية والنباتات. وفي منطقة باريس تقديرات بأن تواجه الرحلات بالقطارات تأخيرات أو إلغاءات.

وبحسب التصريحات الرسمية، فإن 90 % من الفرنسيين سيتضررون من موجة الحر الاستثنائية مع إعلان حالة التأهب القصوى في 54 مقاطعة، وحالة التأهب البرتقالية في 35 مقاطعة أخرى.

وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، صباح اليوم الثلاثاء، من احتمال تمديد الإنذار الأحمر اعتبارا من الأربعاء.

وقال رئيس اتحاد أصحاب العمل الفرنسيين، باتريك مارتن، إن "فرنسا تشهد تباطؤا في النشاط، فيما يسعى أرباب العمل قدر الإمكان إلى تطبيق توصيات لحماية الموظفين، ما يؤدي حتما إلى اضطرابات في سير العمل، وانخفاض حجم العمل في بعض الحالات".

وأضاف أن بعض القطاعات "تشهد في المقابل نشاطا مكثفا"، مشيرا إلى "كل ما يتعلق بالمشروبات والمثلجات"، وقال إن هذه المجالات "محدودة جدا".

وفيات غرق ودرجات حرارة قياسية تثير المخاوف

وبحثا عن البرودة، يتجّه بعض الشباب إلى أماكن سباحة غير خاضعة للرقابة، منها القنوات المائية المتفرعة عن الأنهار. وصرحت وزيرة الرياضة والشباب، مارينا فيراري، لإذاعة "فرانس إنتر" بأن نحو 20 شخصا لقوا حتفهم غرقا منذ عطلة نهاية الأسبوع، وحثّت السباحين على الالتزام بقواعد السلامة.

قناة "سان مارتن" المائية في باريس (Getty Images)

وسجّلت مدن فرنسية كبرى أمس، الإثنين، أرقاما قياسية غير مسبوقة في درجات الحرارة التي بلغت 40,9 درجة مئوية في أنجيه، و42 درجة في سانت غربي البلاد، و41,9 درجة في بوردو جنوب غريب البلاد. أما أعلى درجة حرارة سُجّلت خلال النهار، وهي 43,3 درجة مئوية، فشهدتها منطقة شاتوميان في وسط البلاد.

وحذّرت الأرصاد الجوية الفرنسية من أن متوسط درجات الحرارة على مستوى البلاد يُتوقّع أن يتجاوز الرقم القياسي المطلق البالغ 29,4 درجة مئوية، وقد يلامس 30 درجة في منتصف الأسبوع.

وفي مدينة رين بمنطقة بريتاني غربي فرنسا، حيث سُجّلت حرارة قياسية بلغت 40,6 درجة مئوية أمس، الإثنين، يحاول السكان التأقلم قدر الإمكان مع الوضع.

وتُعدّ حدّة موجة الحر الحالية التي أعقبت موجة أولى في أيار/ مايو، شديدة "بقدر استثنائي"، على غرار الموجة التي سُجّلت خلال آب/ أغسطس 2003 وأودت بحياة نحو 15 ألف شخص في فرنسا، "لكن مدتها لا تزال غير مؤكدة"، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.

وعُثر أمس، الإثنين، في كاربنترا في جنوب شرق فرنسا، على جثتي طفلين، أحدهما يبلغ من عامين والآخر 4 أعوام، داخل سيارة عائلتهما. وقبل ذلك بيوم، توفي 3 مسنين داخل منازلهم في جنوب غرب فرنسا بسبب الحرّ.

ورغم أن موجة الحر تتسبب بزيادة تتراوح بين 30% و40% في عدد المكالمات الواردة إلى منظومة الطوارئ الطبية وخدمات الرعاية الصحية، فإن "أقسام الطوارئ في المستشفيات ما زالت قادرة على استيعاب الحالات"، بحسب ممثلي أطباء الطوارئ.

إنذار أحمر في إيطاليا

وعلى غرار فرنسا، تعاني أجزاء واسعة من أوروبا من موجة الحرّ الخانقة.

ففي إيطاليا، أصدرت وزارة الصحة اليوم، الثلاثاء، إنذارا أحمر بشأن موجة حر شديدة في 15 مدينة، من بينها روما وميلانو، فيما يُتوقّع ارتفاع هذا العدد إلى 16 مدينة غدا، الأربعاء.

كما أصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني إنذارا أحمر بشأن "حرارة شديدة" ليومي الأربعاء والخميس، في أجزاء من جنوب إنجلترا، وهو أمر نادر الحدوث في البلاد.

ميلانو (Getty Images)

وقال المكتب اليوم، الثلاثاء، إنه "من المرجح جدا أن يُحطّم الرقم القياسي الحالي لأعلى درجة حرارة مسجلة في المملكة المتحدة خلال شهر حزيران/ يونيو"، مشيرا إلى أنّ الرقم القياسي التاريخي البالغ 35,6 درجة سُجّل في ساوثهامبتون في حزيران/ يونيو 1976، وفي كامدن سكوير في حزيران/ يونيو 1957.

لندن (Getty Images)

وبسبب الحر سوف تغلق بعض المدارس البريطانية أبوابها مبكرا الثلاثاء، فيما ستبقى مدارس أخرى مغلقة حتى مساء الخميس لحماية الأطفال من الحر، مع استعداد المملكة المتحدة لموجة حر غير مسبوقة لثلاثة أيام.

أما في إسبانيا، فأُعلنت الثلاثاء حالة التأهب القصوى لموجة الحر في معظم المناطق، مع وضع بعض المناطق في الأندلس، وإقليم الباسك، وكانتابريا تحت حالة تأهب قصوى تشير إلى "خطر استثنائي".