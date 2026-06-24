أوكرانيا: مقتل وإصابة 1260 عسكري روسي خلال 24 ساعة

أعلنت أوكرانيا أن 1260 عسكريا روسيا قُتلوا أو أُصيبوا في آخر 24 ساعة، ونجم عن الهجمات المتبادلة، مقتل 3 أشخاص في روسيا وامرأة في أوكرانيا، كما انقطع التيار الكهربائي عن مدينة سيفاستوبول في جزيرة القرم

آثار هجوم روسي على أوكرانيا، حزيران/ يونيو 2026 (Getty Images)

أعلن الجيش الأوكراني اليوم، الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى في صفوف الجيش الروسي منذ بداية الحرب في 24 شباط / فبراير 2022، إلى نحو مليون و395 ألفا و790 فردا، من بينهم 1260 قُتلوا أو أُصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وجاء ذلك في بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية، "يوكرينفورم" اليوم، الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12,056 دبابة، و24,816 مركبة قتالية مدرعة، و44,664 نظام مدفعية، و1,889 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1,440 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان تدمير 436 طائرة حربية، و353 مروحية، و369,888 طائرة مسيرة، و4,787 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و111,257 من المركبات وخزانات الوقود، و4,333 من وحدات المعدات الخاصة.

وقد أسفرت هجمات أوكرانية بالمسيّرات على روسيا عن مقتل 3 أشخاص في منطقتي بيلغورود ونيجني نوفغورود، وانقطاع الكهرباء عن مدينة في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها موسكو، بحسب السلطات.

وأعلنت سلطات منطقة بيلغورود، المحاذية لأوكرانيا، مقتل شخص "إثر انفجار مسيّرة"، مشيرة في بيان إلى وقوع "هجوم نفذته مسيّرات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضافت السلطات عبر تطبيق "تليغرام"، أن "امرأة أُصيبت بشظية قذيفة اخترقت ظهرها، ونقلت إلى المستشفى".

وفي منطقة نيجني نوفغورود التي تقع على مسافة 400 كيلومترا إلى شرق موسكو، قُتل شخصان وأُصيب اثنان آخران بجروح، بحسب حاكم المنطقة، غليب نيكيتين.

الذي أعلن على "تليغرام"، أن "قوات الدفاع الجوي تتصدى منذ الليل لهجوم بمسيّرات على منطقة نيجني نوفغورود"، مشيرا إلى إصابة موقع صناعي ومبان سكنية بشظايا مسيّرات أسقطتها روسيا.

ومن جهة أخرى، أفاد الحاكم المحلي في القرم، ميخائيل رازفوغاييف، أن مدينة سيباستوبول البالغ عدد سكانها حوالى 550 ألف نسمة في شبه الجزيرة "حُرمت من الكهرباء"؛ إثر هجمات بمسيّرات أوكرانية.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، الأربعاء، أن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 323 مسيّرة" أوكرانية خلال الليل، فوق حوالى عشرين منطقة روسية من بينها بيلغورود وبريانسك على الحدود، وموسكو وروستوف إلى الجنوب، في ظل تصعيد البلدين الغارات الجوية المتبادلة في الأسابيع الأخيرة.

وفي أوكرانيا، قُتلت امرأة في ضربة روسية على مدينة خاركيف، وفق إعلان السلطات الأوكرانية صباح اليوم، الأربعاء.