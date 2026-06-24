الصين تهدد بالرد على أي قيود تجارية أوروبية وتدعو للحوار

حذرت الصين الاتحاد الأوروبي من فرض قيود جديدة على شركاتها، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها إذا مضى التكتل في سياسات الحد من الاعتماد على بكين، وذلك في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الجانبين.

حذرت الصين اليوم، الأربعاء، من أنها سترد على أي "قيود" يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركاتها، داعية إلى الحوار لتسوية الخلافات التجارية.

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وتصاعد التوتر بين الاتحاد الاوروبي وبكين حول مسائل اقتصادية في الأشهر الأخيرة.

ويعزو الأوروبيون تزايد عجزهم التجاري الهائل إلى السياسة الصينية التي تنطوي على منافسة غير نزيهة، إذ بات تبادل السلع يتخطى مليار يورو في اليوم، بحسب أرقام "يوروستات".

وتنفي الحكومة الصينية هذه الاتهامات، غير أن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أكدت في دراسة صدرت في حزيران/ يونيو أن الصين تقدم دعما هائلا لقطاعها الصناعي.

وطلب قادة دول التكتل من المفوضية الأوروبية خلال قمة الأسبوع الماضي، "استكمال" الترسانة الأوروبية الدفاعية في المجال التجاري، مع حرصهم على مواصلة "حوار بناء" مع الصين.

وشدد رئيس البعثة الصينية لدى الاتحاد، كاي رون، على أهمية إبقاء الحوار، وذلك قبل أيام من حضور وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، يوم الإثنين القادم إلى بروكسل.

وأكد رون خلال فعالية أقيمت في العاصمة البلجيكية، أن التكتل والصين "شريكان وليسا خصمين، وليسا بالتأكيد عدوين".

وتابع "إننا ضد استخدام المشكلات الاقتصادية والتجارية لأغراض سياسية"، محذرا من فرض "أي قيد تحت شعار التخفيف من المخاطر أو الحد من الاعتماد" على الصين.

وقال "إذا ما أصر الاتحاد الأوروبي على فرض مثل هذه التدابير، فإن الصين سترغم على اتخاذ تدابير مضادة دفاعا على مصالحها المشروعة".

لكنه شدد على أن مثل هذه المواجهة يمكن تفاديها، وقال إن الطرفين "قادران تماما على تسوية الاحتكاكات والخلافات الاقتصادية والتجارية بالحوار".