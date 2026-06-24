الكونغرس يقيد قدرة ترامب على محاربة إيران والأخير ينتقد القرار

أقرّ الكونغرس مشروع قرار يمنع ترامب من إعلان الحرب على إيران دون موافقته، ما يعكس مدى تنامي القلق داخل الكونغرس بشأن تجدّد الحرب مع طهران، وعلّق ترامب على القرار أنه يعين إيران، وأنه جاء في وقت "سيئ للغاية".

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يتعلق بصلاحيات الحرب، يهدف إلى الحد من أي عمل عسكري أميركي ضد إيران دون موافقة الكونغرس.

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وجاء إقرار المشروع بدعم 4 أعضاء جمهوريين انضموا إلى الديمقراطيين خلال تصويت جرى مساء أمس، الثلاثاء، ما سمح بتمرير القرار رغم هيمنة الجمهوريين على المجلس.

وحظي مشروع القرار الذي كان مجلس النواب قد أقرّه في وقت سابق من الشهر الجاري، بتأييد 50 عضوا مقابل 48 صوتا رافضا له.

وصوّت لصالح القرار كل من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ليزا موركوفسكي، وسوزان كولينز، وراند بول، وبيل كاسيدي، فيما ساهم غياب بعض الأعضاء الجمهوريين عن جلسة التصويت في ترجيح كفة المؤيدين.

وتعليقا على التصويت، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن الأميركيين "يدفعون ثمن الخطأ التاريخي الذي ارتكبه ترامب في إيران".

ووصف شومر سياسات ترامب تجاه إيران، بأنها ستُسجل ضمن أسوأ قرارات السياسة الخارجية الأميركية.

ورغم أن القرار يحمل طابعا رمزيا إلى حد كبير ولا يتمتع بقوة قانونية ملزمة بالكامل، إلا أنه يعكس مدى تنامي القلق داخل الكونغرس، بما في ذلك بين بعض الجمهوريين بشأن الحرب ضد إيران، والاتفاق الذي أبرمته إدارة ترامب لإنهائها.

ويُذكر أن التصويت على المشروع تزامن مع طلب وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، من الكونغرس تخصيص 80 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب ضد إيران وتجديد مخزونات الذخائر العسكرية.

ترامب عن قرار الكونغرس: يخدم العدو

وانتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مصادقة مجلس الشيوخ على مشروع قرار يقيّد العمل العسكري ضد إيران، ووصف هذه الخطوة بأنها "تخدم العدو وتقدم العون له".

وشارك ترامب انتقاده في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" مساء أمس، الثلاثاء.

وادعى أنه نجح في "وضع إيران تحت ضغط كبير"، وأنها "باتت مستعدة لتقديم تنازلات واسعة"، وأنها "تُظهر احتراما للولايات المتحدة ورئيسها لأول مرة منذ عقود".

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ الأميركي قرر التصويت على المشروع "في توقيت سيئ للغاية".

وعلق ترامب على تصويت 4 أعضاء جمهوريين لصالح مشروع القرار إلى جانب الديمقراطيين قائلا، "هذا سيجعل مهمتي أكثر صعوبة، لكن سأنجز المهمة على أي حال".