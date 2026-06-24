تحليلات أميركية: واشنطن أنفقت 40 مليار دولار في حرب إيران

أظهرت تقديرات صادرة عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية أن الحرب مع إيران كبّدت واشنطن نحو 40 مليار دولار، شملت الذخائر والمعدات المدمرة والأضرار التي لحقت بالقواعد العسكرية. وبحسب تقديرات إعلامية فإن التكلفة تراوحت بين 25 و50 مليار دولار

وزير الحرب، بيت هيغسيث، خلال الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس حول تكلفة الحرب على إيران (Getty Images)

كشفت تحليلات جديدة أجراها مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، "CSIS"، أن الحرب مع إيران كلّفت الإدارة الأميركية حوالي 40 مليار دولار .

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب المركز، فإن هذا المبلغ يشمل تكلفة الذخيرة، والمعدات المدمرة، والأضرار التي لحقت بالقواعد العسكرية.

ومع ذلك، أوضح معهد الأبحاث لشبكة "سي إن إن" الأميركية، أن هذا الرقم لا يشمل التكاليف التشغيلية المحسوبة مسبقا ضمن ميزانية البنتاغون للسنة المالية 2026، والتي تتجاوز تريليون دولار.

تباينات كبيرة في تقدير كلفة الحرب

وسبق أن نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مصادر مطّلعة في آذار/ مارس الماضي، أن واشنطن أنفقت أكثر من 11 مليار دولار في أول 6 أيام من الحرب فقط.

وجاء في تقرير الصحيفة آنذاك، أن أعضاء الكونغرس أُبلغوا بأن الرقم لا يشمل العديد من التكاليف الأخرى المرتبطة بالتحضير للضربات، ما يرجح أن المبلغ فاق الرقم المذكور.

وقد تجنّب البيت الأبيض تقديم تقديرات لكلفة الحرب في أثناء القتال، إلا أن تقريرا صدر عن قناة "سي بي إس" الأميركية في الأول من أيار/ مايو، قال إنها بلغت 50 مليار دولار حتى ذلك التاريخ.

وهو ما خالفته وزارة الحرب الأميركية، "البنتاغون"، التي أعلنت في 12 أيار/ مايو أن تكلفة الحرب لم تزد عن 29 مليار دولار حتى ذلك التاريخ.

وتكتنف الضبابية تكلفة الحرب الأميركية على إيران، وتعد مثار جدل كبير في الأوساط السياسية الأميركية، وقد ازداد حدة الجدل حولها بعد أن توجهت إدارة ترامب نحو رفع مخصصات الحرب، الأمر الذي واجه انتقادات من المشرّعين في الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين شكوا من الغياب الدائم للمساءلة المالية لوزارة الحرب.

وسبق أن قوبل طلب لإدارة ترامب بضخ تمويل إضافي من أجل الحرب بقيمة 200 مليار ​دولار، في آذار/ مارس الماضي، بمعارضة شديدة في الكونغرس.

ووصفت النائبة الديمقراطية، بيتي مكولوم، بأن وزارة الحرب تتعامل بـ"افتقار متواصل للشفافية"، وطالبت بمزيد من الوضوح قبل موافقة الكونغرس على زيادة ميزانية الحرب.