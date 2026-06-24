عراقجي يبحث مع نظيره السعودي مسار المفاوضات الإيرانية الأميركية

بحث وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، مسار مفاوضات طهران وواشنطن الجارية، والتقدم في تنفيذ التفاهمات، مؤكدين ضرورة التزام الأطراف بمسؤولياتها في إطار مذكرة التفاهم المبرمة لإنهاء الحرب.

بحث وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، إلى جانب مسار المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء.

وذكر البيان أن الجانبين تناولا العلاقات بين البلدين، وعددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتناول عراقجي وابن فرحان مسار المفاوضات القائمة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدين ضرورة التزام الأطراف بمسؤولياتها في إطار مذكرة التفاهم المبرمة.

وشدد الوزيران على أهمية إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة، وضرورة تعزيز أوجه التعاون اللازمة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وفق البيان.

من جانبها، أعلنت الخارجية السعودية، أن "وزير الخارجية بحث باتصال مع نظيره الإيراني مفاوضات طهران وواشنطن والتقدم بتنفيذ التفاهمات".

وفي 18 حزيران/ يونيو 2026، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وشرعتا في 21 من الشهر ذاته في مفاوضات بسويسرا لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/ فبراير 2026.

وردّت إيران بهجمات، العديد منها على ما قالت إنها قواعد ومصالح أميركية بدول خليجية، بينها الإمارات والكويت والبحرين، لكن بعضها خلّف ضحايا مدنيين، وأضرّ بمنشآت مدنية.