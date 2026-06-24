قاليباف: مذكرة التفاهم هي "إعلان هزيمة لأميركا"

قال قاليباف إن مذكرة التفاهم الموقع عليها من طهران وواشنطن لوقف الحرب تمثل "إعلان هزيمة لأميركا"، مؤكدا أنها جاءت نتيجة "مقاومة الشعب الإيراني" لا بفعل الضغوط، وشدّد على ضرورة تولي دول المنطقة مسؤولية أمنها، ومغادرة القوى الأجنبية

قال كبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء إن مذكرة التفاهم الموقع عليها من إيران والولايات المتحدة لوقف الحرب، هي "إعلان هزيمة لأميركا".

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وأوضح قاليباف خلال مؤتمر لاتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي في باكو، ​عاصمة أذربيجان، وبثه التلفزيون الإيراني، أن "مذكرة التفاهم في إسلام آباد لم تكن نتيجة ضغوط أو إكراه، بل بالأحرى نتيجة مقاومة الأمة الإيرانية الشجاعة وتصميمها".

وتابع "لذلك تحولت مذكرة التفاهم في إسلام آباد إلى إعلان هزيمة لأميركا"، مؤكدا أن دول الإقليم هي التي ينبغي أن تتولى أمن المنطقة.

وقال قاليباف، وهو رئيس مجلس الشوري الإيراني، "نعتبر انسحاب القوات الأجنبية من المنطقة هدفا إستراتيجيا" مؤكدا أن هذا الوجود العسكري "لا يوجِد أمنا دائما، بل يشكل مصدر انعدام للاستقرار".

وأَضاف "نرى أن مستقبل المنطقة ليس في المواجهة، بل في التفاعل"، في ما يوحي بيد ممدودة لدول المنطقة.

ومن جهة أخرى، أكد قاليباف على موقف إيران بأن السلام في لبنان مسألة جوهرية في أي اتفاق نهائي مع واشنطن.

وقال إن "وقف إطلاق النار في لبنان كان ويبقى في نظرنا بأهمية وقف إطلاق النار في إيران، ونهاية الحرب في لبنان كانت بأهمية نهاية الحرب في إيران".

طهران: أهداف واشنطن تحولت من إسقاط النظام إلى جني مكاسب اقتصادية

سلّطت وزارة الخارجية الإيرانية الضوء على التحول الملحوظ في الخطاب الأميركي تجاه إيران، مشيرة إلى أن الأهداف التي أعلنتها واشنطن في بداية الحرب تراجعت من السعي إلى إسقاط النظام وتدمير إيران، إلى التركيز على المكاسب الاقتصادية.

وجاء ذلك في كلمة للناطق باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الذي قال إن الرئيس الأميركي يحاول الترويج لإنجاز يتمثل في إلزام طهران بشراء منتجات زراعية أميركية، معتبرا أن هذا التحول يعكس تراجع أهداف الولايات المتحدة مقارنة بما أعلنته في بداية المواجهة.