موجز أنباء العالم الأربعاء

تستأنف واشنطن وطهران محادثاتهما الفنية الأسبوع المقبل بوساطة باكستانية، وسط حراك إقليمي لروبيو في الخليج لبحث مذكرة التفاهم، وإعلان غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن تفتيش وشيك للمواقع الإيرانية، تزامنا مع فتح ترامب تحقيقا بأسعار النفط.

تستأنف الولايات المتحدة وإيران، الأسبوع المقبل، المحادثات الفنية بينهما، عقب توقيع مذكرة التفاهم الهادفة لإنهاء الحرب، بحسب ما أعلنت، اليوم الأربعاء، باكستان التي تقود جهود الوساطة بين الطرفين.

وعدّت إيران، الأربعاء، أن مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين واشنطن لوقف الحرب، هي "إعلان هزيمة" للولايات المتحدة.

من جهته، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، الأربعاء، إن تفتيش المواقع النووية الإيرانية "سيحصل"، من دون تحديد موعد دقيق لهذه العملية.

وأكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، للرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، التزام واشنطن ضمان أمن الإمارات، في لقاء بحثا خلاله مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، بحسب ما أكدت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء.

والإمارات هي أول محطة من جولة خليجية لروبيو، تشمل أيضا البحرين والكويت.

وأفاد دبلوماسي، الأربعاء، بأنّه من المتوقع أن تستضيف السعودية محادثات مصالحة بين الدول الخليجية وإيران، من دون تقديم تفاصيل عن الموعد.

وأكد المصدر أن الزيارة التي بدأها رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إلى سلطنة عُمان، أمس الثلاثاء، تهدف لتمهيد الطريق لمحادثات بين دول الخليج والعراق وإيران بشأن مضيق هرمز.

في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مهاجمة مسلّحين اثنين من حزب الله في الجنوب، قال إنّهما شكلا تهديدا لقواته، وذلك للمرة الثانية خلال يومين.

وأكد كبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، الأربعاء، أن "وقف إطلاق النار في لبنان كان ويبقى بنظرنا بأهمية وقف إطلاق النار في إيران، ونهاية الحرب في لبنان كانت بأهمية نهاية الحرب في إيران".

وأجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، محادثة هاتفية مع مسؤول رفيع في حركة حماس حول المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي الأربعاء، في خضم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد تسوية نهائية للحرب.

في الولايات المتحدة، قال الرئيس، دونالد ترامب، الأربعاء، إنه أمر بفتح تحقيق مع شركات النفط الكبرى بشأن أسعار البنزين المرتفعة، في ظل الانتقادات التي يواجهها بسبب تداعيات الحرب.

روسيا وأوكرانيا

أسفرت هجمات أوكرانية بمسيّرات على روسيا عن مقتل ثلاثة أشخاص في منطقتي بيلغورود ونيجني نوفغورود، وانقطاع الكهرباء عن مدينة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو وتسعى كييف لعزلها، على ما أفادت السلطات، الأربعاء.

وقُتلت امرأة في غارة جوية روسية استهدفت مدينة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، الأربعاء.

موجة الحر الشديد في أوروبا

تستمر موجة الحر الشديد في أوروبا، الأربعاء، حيث وصلت درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، ما ترك عشرات الآلاف من دون كهرباء، وانعكس ارتفاعا في مبيعات أجهزة التكييف، في قارة غير مجهّزة للتعامل مع هذا القيظ الحارق.

ويواجه ما لا يقل عن 94 مليون شخص في أوروبا، حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية، الأربعاء، معظمهم في فرنسا وإسبانيا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الأربعاء، أن فرنسا حطّمت الثلاثاء المعدل القياسي لدرجة الحرارة القصوى الذي يعود الى العام 2003.

دمشق

مثُل وسيم بديع الأسد، ابن عم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، الأربعاء، أمام محكمة الجنايات في دمشق في أولى جلسات محاكمته العلنية، ضمن مسار بدأته السلطات الجديدة لمحاسبة رموز من حقبة النظام السابق.

روما

أكدت إيطاليا، الأربعاء، إطلاق سراح ثلاثة من مواطنيها كانوا بين 230 ناشطا من مختلف أنحاء العالم يشاركون في قافلة برية لنقل الأدوية ومنازل متنقلة، وإمدادات أخرى إلى قطاع غزة ضمن "أسطول الصمود العالمي".

برلين

ألغت ألمانيا، الأربعاء، طلبية بمليارات اليورو لشراء ست سفن حربية بسبب تأخيرات لدى حوض بناء السفن الهولندي المُكلف بتنفيذ المشروع، وأعلنت عزمها شراء ثماني سفن أصغر حجما، بدلا منها.

أنقرة

قُتل رجل يُشتبه في ارتباطه بتنظيم داعش، أمس الثلاثاء، في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة التركية في جنوب أنقرة، وفق ما أفادت وكالتا أنباء محليتان، الأربعاء، وذلك قبل أسبوعين من انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة.

باريس

أعلنت فرنسا، الأربعاء، تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها، وهي أول حالة مسجّلة خارج إفريقيا، لدى طبيب عائد من جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تشهد حاليا تفشيا وبائيا واسع النطاق.

طوكيو

تعرضت رئيسة الحكومة اليابانية، ساناي تاكايتشي، لصيحات استهجان خلال فعالية لإحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية، من جانب محتجين غاضبين من استمرار ابتعاد طوكيو عن سياسة نبذ الحرب التي تبنّتها لعقود، وفق ما أظهرت لقطات تلفزيونية.

بروكسل

حذّر السفير الصيني لدى الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، من أن بكين سترد على أي "قيود" يفرضها التكتل على شركاتها، داعيا إلى الحوار لتسوية الخلافات التجارية.

تولوز

أعلنت شركة إيرباص أنها ستفحص 16 طائرة من طراز إيه380 العملاقة، خمس منها على الفور، بعد اكتشاف تشققات في أحد مكونات الجناح الرئيسية في بعض الطائرات التي تستخدمها شركتا طيران الإمارات، وخطوط كوانتاس.