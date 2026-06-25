اتفاق واشنطن وطهران يعيد رسم خريطة التحالفات في الإقليم

أعادت حرب إيران ومذكرة التفاهم رسم المشهد الإقليمي، دافعة دول المنطقة إلى مراجعة حساباتها السياسية والأمنية. فالخليج بات يركز على احتواء التوتر وإحياء الحوار مع إيران رغم انعدام الثقة، وإسرائيل قلقة من تقييد الاتفاق لحركتها وتعزيزه لقوة طهران...

وجدت دول المنطقة نفسها أمام واقع جديد يحتّم عليها أن تختار مواقعها في خارطة إقليمية جديدة، أفرزتها الحرب على إيران، التي اتسع نطاق نيرانها لتشمل عددا من الدول العربية، ثم تبعتها مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.

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وفيما يسود الارتياح في الخليج بعد وقف إطلاق النار، ينصبّ التركيز الآن على إصلاح العلاقات مع إيران، في حين تجهد دول أخرى، كإسرائيل ولبنان، للتعايش مع الاتفاق وتسعى إلى استعادة زمام المبادرة.

حوار رغم انعدام الثقة

أما في دول الخليج الغنية بالنفط، والمعروفة بالاستقرار، فقد أحدثت الضربات الإيرانية على أراضيها، ردا على الهجوم الإسرائيلي الأميركي، صدمة في المنطقة.

وفي ظل هذا الواقع الجديد، لا تجد هذه الدول خيارا أمامها سوى مواصلة الحوار مع الجمهورية الإسلامية، على رغم انعدام الثقة العميق، والخلافات حول الموقف الواجب اتخاذه.

وفي هذا السياق، أفاد دبلوماسي مطّلع على التحضيرات لوكالة "فرانس برس" أمس الأربعاء، بأنه من المقرر عقد محادثات مصالحة في السعودية، دون تحديد موعد لذلك.

إلا أن هذه المحادثات لا تمثّل تغييرا في موقف دول الخليج تجاه إيران، بل تجاه الولايات المتحدة، كما أوضح هـ. أ. هيليير، المحلل في "المعهد الملكي للخدمات المتحدة" في لندن، الذي قال: "خلال الحرب، أثبتت واشنطن أنها متقلبة ولا يمكن توقع مواقفها، وقادرة على خوض الحرب ثم إنهائها مع إسرائيل كشريك، ودون مراعاة لرغبات دول الخليج".

وأضاف: "لأنهم (أي دول الخليج) يدفعون ثمن هذا الموقف، فإنهم يسعون إلى تخفيف آثاره قدر الإمكان. وعليهم التوصل إلى حل وسط مقبول؛ نظرا إلى عدم موثوقية حليفهم الأميركي".

وبحسب ناصر التميمي، الباحث المقيم في المملكة المتحدة، فإن مذكرة التفاهم الموقع عليها في 17 حزيران/ يونيو: "توفّر لدول الخليج هدنة موقتة، لا ضمانا دائما للأمن".

كارثة في إسرائيل

وأما إسرائيل، فقد اعتبرت مذكرة التفاهم كارثة، وبحسب العديد من المسؤولين والمراقبين، فإن الاتفاق بين طهران وواشنطن يُضعف إسرائيل ورئيس حكومتها، بنيامين نتنياهو، الذي استُبعد من المفاوضات، مع الأخذ بالحسبان أن الحملة العسكرية الإسرائيلية - الأميركية استهدفت بالأساس احتواء نفوذ إيران، التي يبدو أنها باتت الآن منخرطة أكثر في صنع القرار الإقليمي.

ويتركز الانتقاد من جهة إسرائيل على الجانب اللبناني من الاتفاق، الذي ينص على وقف إطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وقد نقلت صحيفة "معاريف" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن: "التفاوض مع عدو أمر، وجعل إيران شريكا في الترتيبات الأمنية في لبنان أمر آخر بالغ الخطورة".

ورد نتنياهو بعد الإعلان عن الاتفاق أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان: "ما دام ذلك ضروريا".

ومع ذلك، أشار الباحث في جامعة تل أبيب، مايكل ميلشتاين، إلى أن "هيمنته على الموقف ستكون محدودة للغاية" في المستقبل.

وشكّك الخبير في أن يعطي دونالد ترامب الضوء الأخضر لاستئناف الحرب، ولن يفاجأ إذا التفتت الولايات المتحدة الآن إلى غزة لممارسة ضغط على إسرائيل.

موقف لبناني مرتبك

أما في لبنان، لا يضع نجاح وقف إطلاق النار الذي أدرجته طهران ضمن تفاهمها مع واشنطن حدا للحرب فحسب، لكن من شأنه أن يجعل حزب الله أكثر التصاقا بطهران، وتصلبا لناحية احتفاظه بسلاحه.

ورأى الباحث المتخصص بشؤون حزب الله في "أتلانتيك كاونسيل"، نيكولاس بلانفورد، أن ثمة تصوّرا عاما بأن إيران خرجت "صاحبة اليد العليا" في مواجهتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أتاح لإيران "انتهاج موقف متشدد" في "حماية حزب الله"، بتهديدها بـ"التخلي عن مذكرة التفاهم" في حال لم تلتزم إسرائيل بوقف النار في لبنان.

وقال بلانفورد: "تستخدم إيران لبنان كورقة مساومة بما يخدم مصالحها الخاصة ومصالح حزب الله"، مشيرا في الوقت ذاته إلى مسارات أخرى موازية بينها المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، والتي تدفع السلطات اللبنانية لإنجاحها في إطار مساعيها لفصل ملف لبنان عن إيران.

ورأى المحلل أن ربط إيران وقف إطلاق النار بتفاهماتها في الولايات المتحدة أكسب حزب الله "زخما موقتا" في الداخل، عبر "إحياء سردية المقاومة التي يتبناها الحزب" بمواجهة اسرائيل، بحسب تعبيره.

وقبل الاتفاق الأميركي الإيراني، رفض حزب الله قرار السلطات نزع سلاحه. ويتوقع محللون أن يصبح أكثر تشددا إزاء ذلك في حال صمدت الهدنة وشرعت إسرائيل بالانسحاب من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان.

وأضاف بلانفورد: "في نهاية المطاف، فإن مفتاح نزع سلاح حزب الله سلميا يكمن في طهران لا في بيروت".

ومن هنا، توقع الباحث في الشأن اللبناني في "مجموعة الأزمات الدولية"، ديفيد وود، أن تحظى القوة السياسية المناوئة لحزب الله "بدعم سياسي من دول، كالولايات المتحدة والسعودية، التي لا ترغب في أن يستعيد حزب الله موقعه بكونه اللاعب الأكثر نفوذا على الساحة السياسية".

وتصرّ السلطات اللبنانية على مضيها بقرار نزع سلاح الحزب، في مطلب تؤيده مكونات سياسية رئيسية تعتبر أن احتفاظ الحزب بسلاحه قد يضع لبنان مجددا أمام مواجهات مع إسرائيل.

وأوضح وود: "يضع التدخل الإيراني السلطات اللبنانية في موقف مُربك"، ذلك أن وقف إطلاق النار بموجب الاتفاق الإيراني الأميركي والذي رحب به الرئيس جوزاف عون، "يمنح بلاده المنهكة أملا في الخروج من حرب مدمّرة طال أمدها".

لكن من جهة أخرى، تفضّل السلطات اللبنانية أن "تمسك بمصير البلاد بنفسها، بدل الاعتماد على نفوذ خارجي تمارسه إيران لإنهاء النزاع"، وفق وود.