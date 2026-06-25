الحرس الثوري يشدد قيود العبور في هرمز

تباينت المواقف بشأن مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، إذ شددت إيران على حصر العبور بالمسارات التي تعتمدها، بينما رفضت الولايات المتحدة أي ترتيبات تفرض رسوماً على مرور السفن، في مؤشر إلى استمرار الخلاف حول إدارة أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

حذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، من استخدام أي مسارات بحرية في مضيق هرمز لم تُعلنها السلطات الإيرانية، مؤكدا أن العبور الآمن عبر المضيق يقتصر على الممرات التي تحددها إيران وبالتنسيق مع قواتها البحرية.

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وقال الحرس الثوري إن إعلان أي مسار جديد لحركة السفن دون إبلاغ إيران أو التنسيق معها يعد أمراً مرفوضاً وينطوي على مخاطر كبيرة على سلامة الملاحة.

وأضاف أن التنسيق مع القوة البحرية التابعة للحرس الثوري إلزامي لعبور السفن عبر المضيق، مشدداً على أن أي حركة خارج المسارات المعلنة تُعد محظورة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق السفن المخالفة.

ودعا الحرس الثوري جميع السفن إلى الالتزام الكامل بالمسارات التي أعلنتها إيران، محذرا من أن مخالفة هذه التعليمات قد تعرض سلامة الملاحة في مضيق هرمز للخطر.

ترامب: فرض رسوم على عبور مضيق هرمز غير مقبول في أي اتفاق مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن أي اتفاق محتمل مع إيران يجب ألا يتضمن فرض رسوم على عبور السفن عبر مضيق هرمز.

وأكد ترامب أن إدراج رسوم لعبور المضيق في أي تفاهم مع طهران يعد أمراً غير مقبول، مشدداً على ضرورة ضمان حرية الملاحة وعدم فرض قيود مالية على أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

وأوضح ‌الرئيس الأميركي ​إن ​إيران تقدم تنازلات ​كبيرة ​للغاية.

وأضاف ترامب ‌للصحافيين "نحن ⁠نحقق تقدما كبيرا. ​إيران ​تقدم ⁠تنازلات ​كبيرة ​للغاية. ⁠سنرى ما ⁠سيحدث".