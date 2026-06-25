الملاحة في هرمز ترتفع وتبقى دون المستوى الطبيعي وإصابة سفينة بمقذوف

أفادت عدة هيئات مختصة بتتبّع حركة الملاحة البحرية بتسجيل ارتفاع كبير في عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز في الأيام الماضية، مضيفة أنها ما تزال دون المستوى الطبيعي الذي سبق الحرب، كما سُجّلت إصابة سفينة بمقذوف قرب عُمان

شهدت حركة الملاحة في مضيق هرمز ارتفاعا كبيرا بعد توقيع واشنطن وطهران على مذكرة التفاهم، إلا أنها مع ذلك لا تزال تساوي نحو نصف مستوياتها الطبيعية في أوقات السلم، حسبما قال مسؤولون اليوم الخميس، في وقت بدأ البحارة العالقون بالخروج من الممر المائي.

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وأفادت شركة "بلر" لتتبع الملاحة البحرية، 70 عملية عبور مؤكدة لمضيق هرمز أمس، الأربعاء، في منشور على منصة "إكس". وهو أعلى عدد من السفن يعبر المضيق في يوم واحد، منذ أن أغلقته إيران في الأول من آذار/ مارس ردا على ضربات أميركية وإسرائيلية.

وعبرت 56 سفينة شحن على الأقل، من بينها ناقلات تحمل النفط والغاز ومواد جافة كالأسمدة، المضيق الأربعاء، بحسب "كبلر".

وعبرت 15 سفينة شحن اليوم الخميس بحلول منتصف النهار، وهو عدد يفوق متوسط 10 عمليات عبور يومية بين الأول من آذار/ مارس و14 حزيران/ يونيو، وهو موعد اتفاق طهران وواشنطن على مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب.

وللمرة الأولى منذ الأول من آذار/ مارس، بلغ حجم حركة ناقلات البضائع الجافة عبر الممر المائي يوم الأربعاء مستويات عام 2025، إذ سُجلت 22 عملية عبور، وفقا لمنصة "إيه إكس إس مارين" المتخصصة في تتبع حركة الملاحة البحرية.

ويأتي هذا الارتفاع في حركة الملاحة فيما يواصل عدد من البحارة البالغ عددهم 11 ألفا الذين علقوا في الخليج بسبب الحرب، الإبحار خارج المضيق. ضمن خطة إجلاء البحارة بإشراف المنظمة البحرية الدولية، التي بدأ تطبيقها مساء الثلاثاء.

وغادرت سفينتان تابعتان لشركة "ميرسك" الخليج مساء الأربعاء وصباح الخميس، على ما أفادت شركة الشحن وكالة "فرانس برس"، مضيفة أن 3 من سفنها لا تزال عالقة.

ومنذ 15 حزيران/ يونيو، يُسجل انتعاش مستمر لحركة الملاحة في المضيق الذي تمر عبره في أوقات السلم نحو خُمس صادرات النفط والغاز العالمية.

ويقول الخبراء إن السفن المغادرة للخليج تسلك مسارات متعددة، ما يسبب ارتباكا ويُشير إلى أن حركة الملاحة لم تعد إلى وضعها قبل الحرب، حين كانت السفن تمر عبر ممر مائي مجاني.

وقال رئيس تحرير مجلة "لويدز ليست" للشحن، ريتشارد ميد، في إحاطة صحافية، الخميس، إن "إيران تواصل إدارة المسارات الشمالية بإحكام، وتصدر ما سمعناه من تصاريح انتقائية وتنفذ الاتفاقيات على مراحل".

وحذّر الحرس الثوري، الخميس، من أن أي عبور لمضيق هرمز مرتبط بالحصول على إذن من إيران وعبر المسار الذي حددته، متعهدا باتخاذ "الإجراءات المناسبة" بحق السفن التي تخالف ذلك.

وأضاف ميد "يجب ألا تظن السفن غير الإيرانية التي تعتمد على الممر العماني الجنوبي الخاضع لمراقبة البحرية الأميركية أن هذا الوضع طبيعي".

وأفادت البحرية البريطانية في بيان صدر يوم الثلاثاء، أن سفن كاسحات الألغام الأوروبية قد عبرت البحر الأحمر، متجهة إلى المضيق لإزالة الألغام التي تعيق الملاحة الآمنة.

سفينة تُصاب بمقذوف مجهول المصدر في المضيق

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة بمقذوف مجهول المصدر مقابل سواحل عُمان في مضيق هرمز، دون تسجيل إصابات.

وقالت الهيئة في بيانها: "تعرضت سفينة شحن لإصابة في جانبها الأيمن بمقذوف مجهول، ما أدى إلى إلحاق أضرار بجسر القيادة. وأفاد قبطان السفينة بعدم وقوع إصابات أو آثار بيئية".

وأضافت أن الحادث وقع على بُعد 14 كيلومترا جنوب شرق سلطنة عُمان.

ولفتت شركة الأمن البحري البريطانية "فانغارد تيك"، إلى أن السفينة المعنية هي ناقلة الحاويات "إيفر لافلي" التي ترفع علم سنغافورة.