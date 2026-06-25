درجات حرارة قياسية في أوروبا تودي بحياة العشرات

تشهد دول أوروبية عدة موجة حر مبكرة وغير مسبوقة، سجلت خلالها بريطانيا أعلى درجة حرارة لشهر حزيران في تاريخها، فيما اقتربت الحرارة في باريس من 40 درجة مئوية، وقد أودت موجة الحر بحياة العشرات وعطّلت خدمات عامة

سجلت بريطانيا أعلى درجة حرارة على الإطلاق لشهر حزيران/ يونيو يوم الخميس، في وقت ترزح فيه مناطق واسعة من غرب أوروبا تحت وطأة ​موجة حر مبكرة وقاتلة، تسببت في وفاة عشرات الأشخاص، وتعطيل إمدادات الكهرباء، ‌وإغلاق مدارس ومعالم ثقافية.

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وحذرت السلطات الفرنسية والبريطانية السكان، طالبة منهم تعديل أنماط حياتهم اليومية لتجنب مخاطر ارتفاع درجة حرارة الجسم.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية، ستيفاني ريست، في مؤتمر صحافي: "نحن في بداية ملاحظة تزايد ​أعداد الأشخاص الذين يتوجهون إلى أقسام الطوارئ".

وعانت باريس من يوم آخر شديد ​الحرارة، بعدما سجلت العاصمة الفرنسية يوم الأربعاء أعلى درجة حرارة لشهر ⁠حزيران/ يونيو على الإطلاق، بلغت 40.9 درجة مئوية، وبلغت درجة الحرارة القصوى يوم الخميس ​ما يقل قليلا عن 40 درجة مئوية في حديقة "مونتيسوري" جنوبي المدينة.

ووفقا لبيانات مكتب ​الأرصاد الجوية البريطاني، وصلت درجات الحرارة إلى 36.4 درجة مئوية في جنوب غرب إنجلترا يوم الخميس، ما يجعل هذا اليوم، مؤقتا، أكثر أيام شهر حزيران/ يونيو حرارة على الإطلاق في بريطانيا، متجاوزا الرقم ​القياسي الذي سُجّل يوم الأربعاء.

ومدد مكتب الأرصاد الجوية تحذيره من ارتفاع الحرارة عند المستوى الذي يشار إليه ​باللون الأحمر ليشمل يوم الجمعة في منطقة واسعة من جنوبي إنجلترا، وهي المرة الأولى التي ‌تصدر ⁠فيها مثل هذه التحذيرات 3 أيام متتالية، كما صدر تحذير مماثل بشأن هولندا ليوم الجمعة.

وتواجه ألمانيا والنمسا وإيطاليا وجمهورية التشيك أياما شديدة الحرارة، وتسود توقعات بأن ترتفع درجات الحرارة أكثر باتجاه الشرق والجنوب.

وتبنت فرنسا سلسلة إجراءات لمواجهة موجات الحر ​منذ كارثة 2003، ​حين أدت موجة ⁠حارة وقتها في زيادة عدد الوفيات بمقدار نحو 15 ألفا معظمهم من كبار السن.

وقال رئيس بلدية باريس، إيمانويل غريغوار، إن موجة ​الحر الحالية تثير قلقا خاصا بشأن الفئات الشابة والنشطة.

وقال غريغوار في ​مقابلة مع ⁠قناة "تي إف1": "من هم بين 50 و70 عاما ويتمتعون بصحة جيدة عموما، لكنهم يعتقدون أن هذه مجرد فترة عادية ويواصلون ممارسة أنشطتهم المعتادة كما لو أن شيئا لم يتغير... احموا ⁠أنفسكم".

وقالت السلطات ​إن ما لا يقل عن 48 لقوا حتفهم ​في فرنسا غرقا منذ بداية موجة الحر، في أثناء محاولتهم تخفيف الشعور بحرارة الجو على أجسادهم، كما توفي 3 أطفال صغار جراء تعرضهم ​للحرارة داخل سيارتين في واقعتين منفصلتين.