فرنسا تعترض ناقلة نفط مرتبطة بروسيا قرب صقلية

أعلنت فرنسا اعتراض بحريّتها ناقلة نفط بعد إبحارها من ميناء روسي، وتشتبه باريس بكون السفينة تابعة لما يُسمّى "أسطول الظل" الروسي، والذي يُعرف أيضا باسم "أسطول الشبح"، ومهمّته الالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس اعتراض ناقلة نفط مرتبطة بروسيا قبالة سواحل صقلية هذا الأسبوع، في أحدث عملية من نوعها تهدف للتصدي إلى "أسطول الشبح" الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال ماكرون عبر منصة "إكس"، "يوم الثلاثاء، صعدت البحرية الفرنسية على متن ناقلة النفط ’ديليفر’ في أثناء مرورها قبالة سواحل صقلية في انتهاك للقانون البحري".

وذكرت السلطات البحرية الفرنسية أن القوات صعدت على ظهر السفينة التي ترفع العلم الكاميروني، والتي أبحرت من ميناء ’بريمورسك’ الروسي المطلّ على بحر البلطيق، بسبب شكوك حول صحة العلم الذي ترفعه.

وأضافت أن البحرية الفرنسية ترافق الناقلة إلى مكان للرسو، لإجراء مزيد من الفحوص.

وقال ماكرون إن السفينة "ديليفر" مرتبطة بما يُسمى "أسطول الشبح" الروسي، الذي يُستخدم للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وكثيرا ما تغيّر هذه السفن الأعلام التي ترفعها، أو تستخدم تسجيلات غير صالحة في محاولة للإفلات من التتبع.

وشدد الرئيس الفرنسي قائلا "لن نسمح لأسطول الشبح بالالتفاف على العقوبات، وتمويل المجهود الحربي الروسي".

وقد اعترضت فرنسا 4 سفن أخرى يُعتقد أنها تابعة للأسطول الروسي غير الرسمي، منذ أيلول/ سبتمبر.

وفي السياق، فرضت عدة دول غربية عقوبات على مئات السفن المشتبه في انتمائها إلى "أسطول الشبح"، إذ استهدفت عقوبات الاتحاد الأوروبي نحو 600 سفينة.

وقد وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، احتجاز هذه السفن بأنه "قرصنة".