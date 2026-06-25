موجز أنباء العالم الخميس

واشنطن تطمئن حلفاءها العرب في الخليج بأنها ستراعي مصالحهم في الاتفاق مع إيران، وفنزويلا تشهد أعنف زلزال منذ عام 1900 الذي حصد مئات الضحايا، والحرس الثوري يتوعّد السفن التي تخالف توجيهاته بشأن عبور مضيق هرمز الحيوي...

مبنى متهدّم جرّاء زلزال مزدوج في فنزويلا، التي شهدت أعنف زلزال منذ عام 1900 (Getty Images)

شهدت فنزويلا أعنف زلزال مزدوج منذ عام 1900 وخلّف أكثر من 160 قتيلا، وروبيو يؤكد لدول الخليج حرص واشنطن على مصالحها وأن الاتفاق مع إيران لن يُبرم بأي ثمن، وقصف أوكراني يودي بحياة 5 أشخاص بينهم طفلان في روسيا، وصحافي يمني يعمل لحساب قناتَي الحدث والعربية قُتل بعبوة ناسفة زُرعت في سيارته، وأنباء أخرى من مختلف أنحاء العالم تجدونها في الموجز أدناه.

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البحرين/ إيران

حذّر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، اليوم الخميس من أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بأي ثمن، في مسعى منه لطمأنة حلفاء بلاده في الخليج بأنه لن يقوّض أمنهم.

وقال روبيو خلال اجتماع لمجلس التعاون الخليجي في البحرين، في ختام جولته التي شملت أيضا الإمارات والكويت، "نرغب في اتفاق، لكننا لا نريد اتفاقا بأي ثمن. نريد اتفاقا جيدا، اتفاقا حقيقيا، اتفاقا قابلا للتحقق، واتفاقا يُلتزم به".

وأضاف "نحن منفتحون على السلام، ولكن على سلام دائم وحقيقي لا يقوض بأي شكل أمننا وازدهارنا، أو أمن وازدهار أصدقائنا وحلفائنا في منطقة الخليج".

كما حذّر من أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز قد يمتد "كالعدوى" إلى الممرات المائية الأخرى حول العالم.

ومن ناحيته شدّد وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، على أن الترتيبات المتعلقة بهرمز لا تشمل فرض "أي رسوم للعبور"، بعدما أشارت مسقط وطهران في وقت سابق إلى دراسة "تكاليف" للخدمات المتعلقة بالمضيق.

وحذّر الحرس الثوري من أن أي عبور لمضيق هرمز مرتبط بالحصول على إذن من إيران وعبر المسار الذي حددته، متعهدا باتخاذ "الإجراءات المناسبة" بحق السفن التي تخالف ذلك.

ومن جهة أخرى، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، حلف شمال الأطلسي بـ"التواطؤ" في "حرب العدوان غير المشروعة" التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وعلى صعيد المفاوضات بين إسرائيل ولبنان أشاد وزير الخارجية الأميركي بتقدّم محرز في المفاوضات، والتي تجري حاليا بوساطة أميركية في واشنطن.

وقال روبيو لصحافيين في البحرين، "أعتقد أننا قريبون جدا من تحقيق آمالنا في الحصول على التزام نوايا بين البلدين".

ويشارك آلاف الإيرانيين اليوم، الخميس، في مراسم عاشوراء، إحياء لذكرى مقتل الإمام الحسين في معركة كربلاء، وسط أجواء تكتسي هذه السنة بطابع خاص في ظلّ الحرب مع الولايات المتحدة.

فنزويلا

قُتل 164 شخصا على الأقل وأصيب حوالى ألف جراء زلزال مزدوج أمس، الأربعاء، هو الأقوى في فنزويلا منذ عام 1900، ما دفع السلطات الى إعلان حالة الطوارئ.

ووقع الزلزال الأول بقوة 7,2 درجات في الساعة 18,04 (22,04 توقيت غرينتش) على مسافة حوالى 200 كيلومترا من كراكاس، وتلاه بعد 39 ثانية زلزال بقوة 7,5 درجات على مسافة 45 كيلومترا، أعقبته حوالى 30 هزة ارتدادية.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة جاهزة ومستعدة وقادرة على تقديم مساعدتها" لفنزويلا، مضيفا "أصدرت تعليمات إلى جميع وكالات حكومتنا لتكون جاهزة للتحرك بسرعة".

وأعلنت دول عدة، أبرزها الهند والصين وإيران، استعدادها لتقديم المساعدة، فيما عبرت دول عدّة في أميركا اللاتينية عن تضامنها مع كراكاس رغم الاختلافات السياسية، كما قدّم الاتحاد الأوروبي المساعدة.

روسيا

أودت هجمات أوكرانية ليلية بحياة 5 أشخاص، بينهم طفلان، في روسيا وشبه جزيرة القرم، متسبّبة بحريق في مستودع للنفط في الجنوب الروسي، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

بولندا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، صرف دفعة أولى قدرها 3 مليارات يورو من قرض جديد ضخم مخصص لأوكرانيا.

أستراليا

أعلن وزير الداخلية الأسترالي، توني بيرك، أنه سيُسمح بعودة آخر امرأة أسترالية عالقة في سورية بسبب صلات عائلية محتملة بمقاتلين من تنظيم "داعش" الإرهابي.

اليمن

قُتل الصحافي اليمني، محمد عيضة، مراسل قناتي العربية والحدث في حضرموت، بعد انفجار عبوة ناسفة زُرعت في سيارته في مدينة المُكلا شرقي اليمن، وفق ما أعلنت شبكة العربية السعودية في وقت متأخر من مساء أمس، الأربعاء.

العراق

أكّدت وزارة النفط العراقية أنها طالبت منظمة "أوبك" برفع مستويات إنتاج البلاد للنفط، خصوصا بعد حرب إيران التي سبّبت أضرارا اقتصادية بالغة، وذلك بعدما قال المتحدث باسمها إن بغداد قد تدرس "البقاء في المنظمة أو الخروج منها"، إذا ما تمت تلبية مطلبها.

فرنسا

تشتد موجة الحر التي تجتاح أوروبا، حيث سيواجه ما لا يقل عن 101 مليون نسمة، نصفهم في فرنسا، حرارة تتجاوز 35 مئوية اليوم، الخميس، وفي الأثناء أعلنت إسبانيا أن أكثر من 200 حالة وفاة في الأيام الماضية يُمكن ربطها بها.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية صباح اليوم، الخميس، أن درجات الحرارة خلال ليل الأربعاء - الخميس تخطت الرقم القياسي المسجّل قبل يومين فقط، لأكثر الليالي حرارة على الإطلاق.

الولايات المتحدة الأميركية

أطلق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، احتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، والتي ستستمر 16 يوما، بخطاب جماهيري حوّل مناسبة وطنية إلى استعراض مسيّس لإنجازات ولايته الثانية.