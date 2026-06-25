"البحرية الدولية" توقف إجلاء السفن من مضيق هرمز بعد إصابة سفينة

أعلنت المنظمة البحرية الدولية تعليق عملها على إجلاء السفن العالقة في مضيق هرمز منذ اشتعال الحرب على إيران في 28 شباط/ فبراير، وذلك بعد أنباء رسمية بإصابة سفينة في المضيق بمقذوف مجهول المصدر.

علّقت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة خطة إجلاء السفن عبر مضيق هرمز، بعدما أعلن الجيش البريطاني أن سفينة تعرضت لمقذوف قبالة سواحل عُمان، الخميس.

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وقال المدير العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، إن خطة إجلاء السفن العالقة عبر المضيق ستظل معلقة إلى حين تمكن المنظمة من التأكد من توافر ضمانات السلامة للسفن المدرجة على قائمة الإجلاء، وتلك الموجودة في المنطقة.

وأضاف أن القرار جاء في أعقاب هجوم وقع في وقت سابق من يوم الخميس على سفينة في خليج عُمان كانت قد عبرت مضيق هرمز، وفقا لما ذكرته وكالة الأبناء الألمانية، "د ب أ".

وتابع قائلا: "هذه السفينة لم تعبر المضيق ضمن إطار الإجلاء الذي وضعته المنظمة البحرية الدولية".

وأشارت وكالة "د ب أ" إلى أن المنظمة البحرية الدولية لم تقدم مزيدا من التفاصيل بشأن السفينة، أو طبيعة الهجوم.

وحسب الرابطة الدولية للشحن، "بيمكو"، كانت هذه سفينة تجارية تعبر مضيق هرمز عبر منطقة الحركة البحرية الساحلية قبالة سواحل عُمان.

وأوضح دومينغيز: "لقد أكّدتُ دائما أن سلامة البحارة تظل أولوية قصوى. لذلك، ومن أجل ضمان نهج منسق وملاحة سليمة، ستُعلّق خطة الإجلاء إلى حين توافر مزيد من الوضوح".

وقال مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إنه أُبلغ عن الهجوم، مضيفا أنه لم تقع أي إصابات ولم يحدث أي تأثير بيئي.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين في واشنطن، قولهم إن الحرس الثوري الإيراني هو الذي هاجم اليوم سفينة الشحن التي ترفع علم سنغافورة.