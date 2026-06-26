إيران ترى أن من حقها الرد على تحركات إسرائيل بالمنطقة وتهاجم البيان الأميركي - الخليجي

اعتبر مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني تحركات الطائرات الإسرائيلية بأجواء دول مجاورة تهديدًا يمنح طهران حق الرد إذا لم تكبحها واشنطن، فيما رفضت الخارجية الإيرانية البيان الأميركي الخليجي ووصفته بالاستفزازي، مؤكدة أن البند الخامس من مذكرة التفاهم هو الأساس الوحيد لإدارة

أعلن مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، الجمعة، أن وجود وتحركات الطائرات العسكرية الإسرائيلية في أجواء بعض الدول المجاورة يمثل تهديدًا مباشرًا لإيران، مؤكدًا حقّ طهران في الرد على إجراءات تل أبيب "الخطيرة" ضدها، في حال لم تتمكن الولايات المتحدة من كبح جماحها.

ووصفت الخارجية الإيرانية المواقف الواردة في البيان الأميركي - الخليجي، الصادر الخميس، بأنها تدخلية وغير مسؤولة واستفزازية، مشددة في الوقت ذاته على أن ما جرى الاتفاق عليه في البند الخامس من مذكرة التفاهم، هو الأساس المعتمد والوحيد لإدارة الملاحة في مضيق هرمز.

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