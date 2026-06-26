الوكالة الذرية تؤكد ضرورة اعتماد نظام تحقق نووي "معمق للغاية" في إيران بعد الحرب

شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على ضرورة اعتماد نظام تحقق معمق للغاية في إيران لضمان مدنية برنامجها، مؤكداً بدء محادثات أولية متسارعة لبحث مصير مخزون اليورانيوم المخصب عقب توقف زيارات المفتشين الدوليين لمنشآتها النووية.

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، اليوم الجمعة، على ضرورة اعتماد نظام تحقق "معمق للغاية" في إيران بعد الحرب، لضمان عدم تطويرها أسلحة نووية.

وقال غروسي متحدثا للصحافيين في اليابان: "أعتقد أن هدف الاتفاق (الإيراني الأميركي) هو ضمان عدم تطوير أسلحة نووية في إيران. وحكومة إيران أعلنت بوضوح أنها لا تنوي القيام بذلك".

وتابع "لكن النوايا غير كافية بالطبع. يجب أن نعتمد نظام تحقق معمقا للغاية ... ما أن يكون ذلك ممكنا".

وأشار إلى أنّ الهيئة الرقابية باشرت مؤخرا محادثات مع إيران بعد توصلها إلى مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، لبحث مصير مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وقال "جرت محادثات أولية... ونتوقع أن يتسارع هذا العمل قريبا".

ولطالما نفت إيران سعيها لحيازة سلاح ذري، وهي تشدد على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية.

وكانت إيران أوقفت في تموز/ يوليو زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية، بعد حملة القصف التي شنتها إسرائيل عليها لمدة 12 يوما، وانضمت إليها الولايات المتحدة.