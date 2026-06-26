الولايات المتحدة تغلق مركز احتجاز المهاجرين "أليغيتور ألكاتراز" في فلوريدا

أغلقت السلطات الأميركية مركز احتجاز المهاجرين "أليغيتور ألكاتراز" في ولاية فلوريدا، بعد أقل من عام على تشغيله، وسط جدل واسع حول ظروفه ودوره في سياسات الهجرة.

أغلقت السلطات الأميركية مركز احتجاز المهاجرين المثير للجدل "أليغيتور ألكاتراز" في ولاية فلوريدا، بعد أقل من عام على افتتاحه، لتنتهي بذلك تجربة منشأة تحولت خلال فترة قصيرة إلى محور نقاش سياسي وحقوقي حاد داخل الولايات المتحدة.

وأعلن مسؤولون محليون أن المركز، الواقع في منطقة إيفرغليدز النائية، أصبح خاليا بالكامل من المحتجزين، بعد نقلهم إلى مراكز أخرى أو استكمال إجراءات ترحيلهم، مؤكدين أن الموقع أنجز المهمة المؤقتة التي أُنشئ من أجلها ضمن إطار التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية.

وكانت المنشأة قد أُقيمت بسرعة قياسية في منتصف العام الماضي داخل مطار مهجور، حيث ضمّت خياما كبيرة وأسِرّة متعددة الطوابق وأقفاصا معدنية، في بيئة وُصفت بأنها شديدة القسوة بسبب موقعها داخل مستنقعات فلوريدا المعروفة بانتشار التماسيح.

ومنذ بدء تشغيله، أثار المركز موجة انتقادات من محامين ومنظمات حقوقية وعائلات مهاجرين، اتهمت السلطات بفرض ظروف احتجاز غير إنسانية وحرمان المحتجزين من ضمانات قانونية أساسية، في حين دافعت السلطات عن المركز باعتباره جزءا من إجراءات أمنية ضرورية للتعامل مع ما وصفته بتحديات الهجرة.

وشكّل "أليغيتور ألكاتراز" أيضا مادة سياسية بارزة، إذ ارتبط بخطاب حملة الترحيل التي تبنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي زار الموقع سابقا وأشاد بدوره في ردع الهجرة غير النظامية، فيما اعتبره مؤيدوه نموذجا صارما في إدارة الحدود.

وفي المقابل، تصاعد الجدل حول كلفة المشروع وطريقة بنائه السريعة خلال أيام معدودة، إلى جانب ظروف التشغيل، خاصة بعد تقارير عن نقل آلاف المهاجرين عبره ضمن إجراءات وصفتها السلطات بأنها مؤقتة وتمهيدية للترحيل.

وبعد إغلاقه، أفادت تقارير إعلامية بأن الشركات المتعاقدة بدأت بالفعل إجراءات تفكيك المنشأة، في خطوة تُنهي واحدا من أكثر مراكز الاحتجاز إثارة للجدل في السنوات الأخيرة داخل الولايات المتحدة.