بعد جدل واسع: إغلاق مركز احتجاز المهاجرين "أليغيتور ألكاتراز" في فلوريدا

واجهت هذه المنشأة الكثير من الانتقادات من محامين وعائلات ومجموعات حقوقية اتهمت الحكومة باحتجاز أشخاص في ظروف قاسية وحرمانهم من الإجراءات القانونية الواجبة...

أُغلق مركز احتجاز المهاجرين المثير للجدل "أليغيتور ألكاتراز" (Alligator Alcatraz) بعد أقل من عام على تشغيله، وهو منشأة عالية الكلفة في ولاية فلوريدا تحولت إلى رمز لحملة الترحيل بقيادة الرئيس دونالد ترامب، وفق ما أعلن مسؤولون، الخميس.

وقال حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، من الموقع النائي في منطقة إيفرغليدز، برفقة مسؤول ملف الحدود في البيت الأبيض، توم هومان، إن المنشأة لم تعد تضم أي محتجزين، وإنها أدت الدور الطارئ الذي أُنشئت من أجله.

وواجهت هذه المنشأة الكثير من الانتقادات من محامين وعائلات ومجموعات حقوقية اتهمت الحكومة باحتجاز أشخاص في ظروف قاسية وحرمانهم من الإجراءات القانونية الواجبة.

وقال ديسانتيس: "لقد أدى "أليغيتور ألكاتراز" الدور الذي أُنشئ من أجله"، مضيفًا أنه ساهم في إبعاد "أعداد كبيرة من الأشخاص الخطرين" عن ولاية فلوريدا والولايات المتحدة.

وتم تشييد مركز الاحتجاز في ثمانية أيام فقط، في حزيران/يونيو الماضي، مع أسرّة بطبقتين، وأقفاص من الأسلاك، وخيام بيضاء كبيرة في مطار مهجور بمنطقة إيفرغليدز الرطبة في فلوريدا، موطن عدد كبير من التماسيح.

وكان ترامب، الذي تعهّد بترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، قد زار المركز في تموز/يوليو 2025، وتباهى بظروفه القاسية، ومازحًا قائلًا إن تلك التماسيح المفترسة ستتولى حراسته.

وكان ديسانتيس قد صرّح في أيار/مايو الماضي بأن أكثر من 22 ألف شخص خضعوا للإجراءات القانونية أو جرى تجميعهم في الموقع تمهيدًا لترحيلهم.

وقال مسؤولون إن آخر المحتجزين جرى إما نقلهم إلى مراكز أخرى أو ترحيلهم، بعدما وصفت السلطات الفدرالية والمحلية عمليات النقل، في بادئ الأمر، بأنها إجراء سلامة مرتبط ببداية موسم الأعاصير.

وأفادت تقارير إعلامية أميركية بأنه طُلب من الشركات المتعاقدة لتشغيل الموقع البدء في عملية تفكيك المنشأة.