سباق مع الزمن في فنزويلا.. ناجون تحت الأنقاض وحصيلة الضحايا ترتفع إلى 235

تتواصل عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة في فنزويلا، عقب زلزالين عنيفين أسفرا عن مقتل 235 شخصا على الأقل، فيما تتسابق فرق الإنقاذ مع الوقت لانتشال العالقين وسط دمار واسع.

فرق الإنقاذ تستخدم آليات ثقيلة في موقع مبنى منهار في كراكاس، 25 حزيران 2026، عقب الزلازل (Getty Images)

تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في فنزويلا وسط سباق مع الزمن لانتشال ناجين من تحت أنقاض المباني التي دمّرها زلزالان قويان ضربا البلاد، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 235 قتيلا على الأقل، في واحدة من أعنف الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد منذ أكثر من قرن.

وكان الزلزال الأول قد ضرب مساء الأربعاء بقوة 7.2 درجات، أعقبه بعد أقل من دقيقة زلزال ثان بلغت قوته 7.5 درجات، وتبعتهما عشرات الهزات الارتدادية، ما تسبب بانهيار مبانٍ سكنية وأضرار واسعة، خصوصا في ولاية لا غوايرا شمال العاصمة كراكاس.

وفي المناطق المنكوبة، يواصل السكان ومتطوعو الإنقاذ البحث عن ناجين بين الأنقاض، بينما لا تزال أصوات بعض العالقين تُسمع من تحت المباني المنهارة، في ظل نقص المعدات والكوادر المتخصصة، الأمر الذي يبطئ عمليات الإنقاذ ويزيد المخاوف على مصير المحاصرين.

وأعلنت السلطات الفنزويلية ارتفاع عدد القتلى إلى 235 شخصا، إضافة إلى مئات المصابين، في حين تتعرض المستشفيات لضغط كبير مع استمرار وصول المصابين.

وأعلنت الحكومة ولاية لا غوايرا منطقة منكوبة، فيما توافدت فرق الإنقاذ والمساعدات الإنسانية من عدد من الدول، بينها فرنسا وإسبانيا وسويسرا والمكسيك، كما أعلنت الولايات المتحدة والأمم المتحدة تقديم دعم لوجستي وإنساني للمساعدة في مواجهة تداعيات الكارثة.

ويُعد الزلزالان الأقوى اللذين يضربان فنزويلا منذ أكثر من 120 عاما، وقد امتدت آثارهما إلى دول مجاورة، بينها كولومبيا والبرازيل، حيث شعر السكان بالهزات دون تسجيل أضرار كبيرة.