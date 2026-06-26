كيم يشرف على اختبارات لأسلحة متطورة ويطالب بتسريع نشر منظومات الضربات بعيدة المدى

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اختبارات لمنظومات مدفعية وصاروخية مطوّرة، مؤكدا ضرورة تسريع نشر الأسلحة بعيدة المدى، في إطار مواصلة تحديث القدرات العسكرية لبلاده.

كيم جونغ أون يتفقد مسابقة للرماية في "يوم القناصة" في الجيش الشعبي الكوري، 5 آذار 2026 (Getty Images)

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على سلسلة اختبارات لأنظمة مدفعية وصاروخية مطوّرة، في إطار مساعي بيونغ يانغ المتواصلة لتعزيز قدراتها العسكرية وتحديث ترسانتها الدفاعية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم الجمعة.

وقالت الوكالة إن الاختبارات، التي نُفذت بإشراف كيم، شملت أسلحة رئيسية طوّرتها معاهد البحوث الدفاعية ضمن الخطة الخمسية للتحديث العسكري، وهدفت إلى تقييم أداء منظومات قتالية جديدة.

وتضمنت التجارب راجمة صواريخ متعددة مطوّرة من عيار 240 ملم، يبلغ مداها نحو 90 كيلومترا، إلى جانب رأس حربي "لمهمة خاصة" مخصص لصاروخ بالستي تكتيكي، فضلا عن مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من عيار 155 ملم يصل مداها إلى 65 كيلومترا.

وأشاد كيم بنتائج الاختبارات، معتبرا أنها تعكس تقدما في تعزيز القوة النارية على الحدود الجنوبية، من خلال رفع مستوى الأتمتة، وزيادة مدى الأسلحة، وتحسين دقتها.

كما شدد على أن سياسة بلاده الدفاعية لا تقتصر على تطوير القدرات الدفاعية، بل تشمل أيضا تعزيز ما وصفه بـ"القدرات الهجومية الرادعة"، داعيا إلى الإسراع في نشر منظومات الضربات بعيدة المدى، ومؤكدا أن تطوير القوات المدفعية والصاروخية سيظل أولوية ضمن الخطة الدفاعية الخمسية.