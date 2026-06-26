موجز أنباء العالم الجمعة

تشهد الساحة الدولية تصاعدا في التطورات، من تشديد الرقابة على البرنامج النووي الإيراني وتوترات لبنان ومضيق هرمز، إلى كوارث طبيعية في فنزويلا والفيليبين واليابان، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات موجة الحر في أوروبا.

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، ضرورة اعتماد نظام تحقق "معمق للغاية" في إيران بعد الحرب الأميركية الإسرائيلية، لضمان عدم تطويرها أسلحة نووية، بعدما كانت المخاوف بشأن برنامجها النووي من الدوافع المُعلنة خلف الحرب.

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وأعلنت شركة "إيفرغرين مارين" التايوانية، أن إحدى سفنها أصيبت بـ"جسم غير محدد" في مضيق هرمز، لكنها لم تتعرّض لأضرار كبيرة وطاقمها بخير.

ويستقبل إيمانويل ماكرون سلطان عُمان هيثم بن طارق في أول زيارة له إلى فرنسا، سيشدد خلالها الرئيس الفرنسي على ضرورة فتح مضيق هرمز.

في لبنان، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أنه "لا خيار" أمام إسرائيل إلا الانسحاب "دون قيد" من جنوب البلاد، معتبرا أن الاتفاق بين طهران الداعمة للحزب وواشنطن، والذي أرسى وقفا لإطلاق النار، هو إعلان بـ"هزيمة" المشروع الأميركي الإسرائيلي.

ورحّب الرئيس اللبناني جوزيف عون بإعلان فرنسا وايطاليا السعي لتشكيل تحالف دولي متعدد الجنسيات، ليحل محل قوة الأمم المتحدة (يونيفيل) بعد انتهاء مهامها في جنوب لبنان.

فنزويلا

أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز، أن حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد ارتفعت إلى أكثر من الضعف، لتصل إلى 589 قتيلا، في وقت تكثف فرق الإنقاذ جهودها للعثور على ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة.

وأعلن الجيش الأميركي، أنّ فرقة عسكرية بقيادة جنرال من مشاة البحرية وصلت إلى كراكاس الجمعة "لتنسيق" المساعدات الأميركية للضحايا.

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ، إنّ بكين مستعدة لتقديم مساعدات في مجال الإغاثة وإعادة الإعمار لفنزويلا، بحسب وسائل إعلام رسمية.

الحرب الروسية الأوكرانية

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 660 مسيّرة أوكرانية ليل الخميس - الجمعة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في موسكو.

أعلن مسؤولون روس محليون حالة الطوارئ الإقليمية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، بهدف مواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية الأخيرة التي تسببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي.

ونفّذت أوكرانيا وروسيا عملية جديدة لتبادل الأسرى شملت 160 شخصا من كل جانب، بحسب ما أفادت موسكو وكييف.

اليابان

أُصيب أربعة أشخاص بجروح في اليابان في وقت أوصت السلطات أكثر من مليون شخص بإخلاء منازلهم، محذرة من فيضانات وانهيارات أرضية، مع اقتراب عاصفتين استوائيتين من الأرخبيل.

الفيليبين

وقع زلزال بقوة 6,5 درجات قبالة سواحل جنوب الفيليبين بحسب ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على زلزال عنيف ضرب المنطقة نفسها وأدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصا.

السودان

حذّرت قرابة أربعين منظمة بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، من خطر فظائع في مدينة الأبيّض الكبرى في السودان التي تخشى الأمم المتحدة أن تهاجمها قوّات "الدعم السريع" في المستقبل المنظور.

الحر في أوروبا

سيكون 150 مليون أوروبي في ثلثَي فرنسا وألمانيا وهولندا والمجر تحت وطأة طقس خانق تتجاوز الإبرة فيه 35 درجة مئوية، استمرارا لموجة الحر هذه التي بدأت تتمدد إلى شرق القارة وتتسبب في إلغاء أنشطة.

وخلصت شبكة علمية دولية في دراسة نشرت نتائجها إلى أن التغير المناخي مسؤول "في شكل لا لبس فيه" عن موجة الحرّ الشديدة التي تضرب أوروبا الغربية راهنا، والتي كانت ستكون شبه مستحيلة الحصول قبل حوالي 50 عاما.

تونس

قالت الناشطة التونسية البارزة في مجال حقوق الإنسان سهام بن سدرين، إنّه حُكم عليها بالسجن 25 عاما في قضايا تتعلّق بهيئة الحقيقة والكرامة المتخصصة في العدالة الانتقالية والتي كانت ترأسها.

ألمانيا

حكَمَ القضاء الألماني بالسجن مدى الحياة على طبيب نفسي سعودي نفّذ عملية دهس بسيارته في سوق لعيد الميلاد مزدحمة عام 2024، متسببا بمقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 300 آخرين.

نيوزيلندا/ الصين

حذّر مسؤولون نيوزيلنديون في وثيقة داخلية، من أن تجارب الصواريخ البالستية ووجود البحرية الصينية سيصبحان سمة "دائمة" في المحيط الهادئ مع تعزيز بكين قدراتها العسكرية.

الكوريتان الشمالية والجنوبية

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اختبارات لأنظمة مدفعية وصاروخية مطوَّرة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية، في خطوة اعتبرها أحد المراقبين "استعراض قوّة" إزاء سيول.

الفاتيكان

دعا البابا لاوون الرابع عشر إلى "حلّ النزاعات كبشر وليس كوحوش" في كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع مع الكرادلة من أنحاء العالم في الفاتيكان بدأ الجمعة ويستمر يومين.