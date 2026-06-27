إيران تعلن استئناف التجارة ورحلات الطيران مع الإمارات

أعلنت إيران إعادة تفعيل المبادلات التجارية مع الإمارات عبر ميناء جبل علي في دبي، واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين خلال الأيام المقبلة بعد أشهر من التوقف بسبب الحرب، في خطوة تعكس انفراجا نسبيا في العلاقات الاقتصادية عقب التهدئة الإقليمية

حاويات بضائع في ميناء خورفكان الإماراتي، للتوضيح فقط (Getty Images)

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، "إرنا"، أن إيران سوف تعيد تفعيل المبادلات التجارية مع الإمارات عبر ميناء جبل علي في دبي، واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين خلال أيام، وفق

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ونقلت "إرنا" عن معاون شؤون الخدمات التجارية في منظمة الترويج التجاري الإيرانية، محمد صادق قنادزاده، قوله إن ميناء جبل علي، "يعد أحد أهم موانئ الترانزيت في الإمارات مع إيران".

وأشار قنادزاده إلى أن معظم المبادلات التجارية بين البلدين كانت تحدث عبره.

وأضاف أن عمليات نقل السلع عبر الميناء توقفت خلال فترة الحرب، التي بدأت نهاية شباط/ فبراير الماضي.

ولفت قنادزاده إلى أن تجارا إيرانيين لم يتمكنوا خلال الأشهر الماضية من تخليص بضائعهم بسبب ظروف الحرب.

وتابع قائلا "بعد عودة الهدوء النسبي إلى المنطقة، نشهد حاليا تخليص البضائع والحاويات من هذا الميناء باتجاه إيران".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن المسارات التجارية مع الإمارات "بدأت من جديد"، وأن وتيرة التبادل التجاري تزداد تدريجيا.

وأعرب عن أمله في عودتها إلى وضعها الطبيعي الذي كانت عليه قبل الحرب.

وفي السياق ذاته، نقلت "إرنا" عن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، مجيد أخوان، قوله إن الرحلات الجوية بين إيران والإمارات ستستأنف خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح أن استئناف الرحلات يأتي عقب مباحثات بين مسؤولي هيئتي الطيران المدني في البلدين، وجهود عبر القنوات الدبلوماسية.

ورغم أن المسؤول الإيراني لم يبيّن تاريخا معينا لاستئناف الرحلات الجوية، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية بأن أولى الرحلات ستنطلق الثلاثاء المقبل.

ولفتت وكالة "مهر" إلى أن شركات الطيران والوكالات السياحية بدأت بالفعل إعادة تفعيل منصات حجز التذاكر للمسافرين، الراغبين في التنقل بين مطاري طهران ودبي الدوليين.

ويأتي الإعلان الإيراني غداة اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، ونظيره الإيراني، عباس عراقجي، هو الأول المعلن بين وزيري خارجية البلدين منذ تصاعد التوتر بينهما إثر الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.

ومن جانبها، قالت الخارجية الإماراتية يوم الجمعة، إن الاتصال تناول التطورات الإقليمية عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، فيما شدد عبد الله بن زايد على "أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق"، مؤكدا أن "الدبلوماسية الجادة والحوار المسؤول هما السبيل الأمثل لمعالجة جميع الأزمات الإقليمية والدولية".