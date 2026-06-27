الصين تطرد 13 مسؤولا بارزا من البرلمان بينهم ستة جنرالات

لم يبق من الأعضاء السبعة الأصليين في اللجنة العسكرية المركزية سوى شي جين بينغ ورئيس لجنة الانضباط تشانج شينج مين.

أعلنت الصين، السبت، طرد 13 مندوبا بارزا من المؤتمر الوطني لنواب الشعب، أعلى هيئة تشريعية في البلاد، بينهم ستة جنرالات في الجيش ومسؤولون كبار في الحزب الشيوعي الحاكم، دون الكشف عن أسباب القرار.

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وقال المؤتمر الوطني لنواب الشعب إن من بين الذين شملهم القرار الجنرال شو شيويه تشيانج، الذي كان مسؤولا عن تطوير المعدات في اللجنة العسكرية المركزية، الهيئة التي تتولى قيادة الجيش الصيني.

كما شمل القرار ما شينجروي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، وهو إحدى أبرز دوائر صنع القرار في الصين.

وبحسب الأرقام الرسمية، يضم المؤتمر الوطني لنواب الشعب حاليا 2858 مندوبا، بعد قرار الطرد الأخير.

ويأتي القرار بعد أشهر من إقصاء عدد من المسؤولين العسكريين من الهيئة التشريعية، قبيل انعقاد دورتها السنوية في شباط/فبراير الماضي.

وخلال السنوات الأخيرة، قاد الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يرأس أيضا اللجنة العسكرية المركزية، حملة واسعة لمكافحة الفساد طالت عددا من كبار القادة العسكريين، بينهم نائبا رئيس اللجنة العسكرية المركزية تشانج يوشيا وخه ويدونج.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أنه لم يبق من الأعضاء السبعة الأصليين في اللجنة العسكرية المركزية سوى شي جين بينغ ورئيس لجنة الانضباط تشانج شينج مين.