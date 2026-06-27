بعد ضربات واشنطن.. الحرس الثوري يعلن استهداف مواقع أميركية

تقارير إيرانية: "الضربات الأميركية لم تلحق أي أضرار بميناء سيريك، والأوضاع في المدينة طبيعية".

أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، استهداف مواقع عسكرية أميركية في المنطقة، قال إنه جاء ردا على الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع داخل إيران، فيما نفت السلطات الإيرانية وقوع أي أضرار في ميناء سيريك بمحافظة هرمزغان، مؤكدة أن الميناء يواصل عمله بصورة طبيعية.

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ولم يحدد الحرس الثوري، في بيانه، المواقع التي قال إنها استهدفها أو حجم الأضرار. وجاء ذلك بعدما نشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، في وقت سابق، بيانا منسوبا إلى الحرس الثوري يفيد بأن الرد على أي هجوم أميركي جديد سيكون "سريعا وحاسما"، قبل أن تحذف البيان لاحقا.

وفي المقابل، نقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن مدير موانئ شرق هرمزغان تأكيده أن الضربات الأميركية لم تلحق أي أضرار بميناء سيريك، وأن الميناء يعمل بصورة طبيعية، فيما أكد مسؤول محلي أن الأوضاع في المدينة طبيعية.

وجاءت هذه التطورات بعد إعلان القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الجمعة، أن قواتها نفذت ضربات ضد مواقع إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز.

وقالت "سنتكوم" إن طائرات أميركية استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، إضافة إلى مواقع رادار ساحلية، بعد اتهام واشنطن طهران باستهداف حركة الملاحة في المضيق.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أن إيران أطلقت أربع طائرات مسيّرة هجومية على الأقل باتجاه سفن كانت تعبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن إحدى المسيّرات أصابت سطح سفينة شحن وألحقت بها أضرارًا، لكنها تمكنت من مواصلة رحلتها، فيما أسقطت القوات الأميركية ثلاث مسيّرات أخرى. ووصف ترامب الهجوم بأنه "انتهاك أحمق لاتفاق وقف إطلاق النار".

وفي السياق ذاته، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجار في مرسى طاهروية بميناء سيريك، ونقل عن مصدر عسكري قوله إن مقذوفا أصاب برج اتصالات في محيط المرسى، مضيفا أن القوات الإيرانية أطلقت قبل ذلك عدة طلقات تحذيرية باتجاه ما وصفتها بـ"سفن مخالفة" في مضيق هرمز، كما جرى إطلاق صاروخي إنذار من منطقة كربان باتجاه المضيق.

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