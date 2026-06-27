روسيا وأوكرانيا.. قتلى وعشرات الجرحى في هجمات متبادلة

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 30 آخرين، في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا خلال الساعات الماضية، بحسب ما أعلنته السلطات في البلدين، في ظل استمرار الهجمات الجوية المتبادلة على جانبي الحدود.

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وأعلنت السلطات الأوكرانية، السبت، مقتل شخصين وإصابة أكثر من 20 آخرين في هجمات روسية استهدفت عدة مناطق في البلاد خلال الليل.

وفي منطقة دنيبروبيتروفسك، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أولكسندر غانجا إن شخصًا قُتل وأصيب اثنان، مشيرًا إلى أن القوات الروسية شنت أكثر من 30 هجومًا باستخدام طائرات مسيّرة وقنابل جوية.

وفي منطقة سومي شمالي أوكرانيا، قُتل رجل إثر استهداف منزله بطائرة مسيّرة، فيما أصيب عشرة أشخاص في هجوم واسع على جزء آخر من المنطقة، وفق ما أعلنه الحاكم العسكري أوليغ غريغوروف.

كما أسفرت ضربات روسية على مدينة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا عن إصابة تسعة أشخاص على الأقل، بينهم طفلان، فيما قالت فرق الإنقاذ إن الهجوم ألحق أضرارًا واسعة بالبنية التحتية المدنية، ودمر جزئيًا مبنى سكنيًا، حيث جرى إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض.

في المقابل، أعلنت السلطات الروسية مقتل امرأة في ضربة أوكرانية استهدفت مدينة هورليفكا في منطقة دونيتسك الخاضعة لسيطرة موسكو، فيما أصيب عشرة أشخاص في هجوم آخر على منطقة فولغوغراد جنوب غربي روسيا، بحسب الإدارة الإقليمية، التي أشارت أيضًا إلى تضرر منشآت صناعية.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن صواريخ أوكرانية استهدفت مجمع "تيتان-باريكادي" في فولغوغراد، واصفًا إياه بأنه منشأة عسكرية، ونشر مقاطع فيديو قال إنها توثق الهجوم والانفجارات التي أعقبته.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الهجمات الجوية بشكل شبه يومي منذ اندلاع الحرب في شباط/فبراير 2022، في وقت تواصل فيه موسكو قصف المدن الأوكرانية، بينما كثفت كييف خلال الأشهر الأخيرة هجماتها داخل الأراضي الروسية.