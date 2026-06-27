فنزويلا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين إلى 1430 قتيلا

أعلنت السلطات الرسمية في فنزويلا ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 1430 قتيلا، مع استمرار أعمال البحث عن ناجين آخرين، وفي ظل التبليغ عن 68 ألفا و900 مفقود منذ الكارثة.

أفاد رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، بأن حصيلة الزلزالين الشديدين اللذين ضربا فنزويلا، الأربعاء، ارتفعت السبت إلى 1430 قتيلا.

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ولفت رودريغيز أيضا إلى إصابة 3238 شخصا جراء الزلزالين، وصدر هذا التحديث لعدد الضحايا فيما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين من الزلزالين، اللذين بلغت قوتهما 7,2 و7,5 درجة، واللذين خلّفا دمارا كبيرا حين وقوعهما قبل 3 أيام.

وكانت العائلات قد أبلغت عن فقدان ما لا يقل عن 68 ألفا و900 شخص، حتى صباح السبت.

واستخدم مدنيون فنزويليون يبحثون عن أحبائهم وجيرانهم المجارف والمعدات الثقيلة والحبال وحتى أيديهم العارية، فوق أكوام من الخرسانة المنهارة في مختلف أنحاء لا غوايرا، إحدى أكثر الولايات تضررا في فنزويلا.

ومعظم من شاركوا في أعمال الحفر كانوا من المدنيين الذين تولوا بأنفسهم جهود البحث والإنقاذ، وقد تصاعدت حدة التوتر بسبب ما اعتُبر استجابة غير كافية من الحكومة الفنزويلية، إذ بدا أن الجنود ورجال الإطفاء والشرطة وطلاب الكليات العسكرية غير مهيئين بالشكل الكافي للتعامل مع هذه الكارثة.