موجز أنباء العالم السبت

واشنطن تقصف مناطق في إيران بعد تحميلها الحرس الثوري مسؤولية إصابة سفينة في مضيق هرمز، والحرس الثوري يعلن رده باستهداف مواقع تمركز للجيش الأميركي في الخليج، منها البحرين. وإسرائيل تقصف النبطية رغم إعلان اتفاق إطاري مع لبنان في واشنطن...

نازحة لبنانية ترتدي علم بلادها عادت إلى بيتها في النبطية لتجده تحوّل إلى ركام من العدوان الإسرائيلي (Getty Images)

يضم موجز أنباء العالم ليوم السبت تصعيدا محدودا بين طهران وواشنطن تضمن استهداف البحرين بمسيّرات إيرانية، واستمرار إسرائيل بعدوانها على لبنان رغم التوصل إلى اتفاق إطاري لوقف الحرب، وموجة الحر الشديد التي حصدت عشرات الأرواح في أوروبا تعمّر يوما آخر واضعة 193 مليون إنسان في نطاق الخطر، من بين أنباء أخرى من مختلف أنحاء العالم.

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إيران

اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم، وذلك بعد أن شنت واشنطن ضربات على الأراضي الإيرانية، ردت عليها طهران بهجمات على أهداف أميركية في الخليج.

وتعرّضت ناقلة نفط في مضيق هرمز لإصابة بمقذوف مجهول ألحقت أضرارا بجسر القيادة فيها، من دون إصابة أي من أفراد طاقمها بأذى، وفق ما أفادت هيئتان بحريتان.

وأعلنت البحرين استهدافها بعدد من المسيّرات الإيرانية، متّهمة طهران بـ"تقويض مساعي السلام"، بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات للمرة الأولى منذ توقيع مذكرة التفاهم بينهما، وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الخارجية.

إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارة جوية استهدفت عناصر زعم بأنّهم مسلحون في منطقة النبطية في جنوب لبنان، وذلك غداة إعلان التوصل إلى اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل.

ألمانيا

يعيش قسم كبير من أوروبا يوما إضافيا من الحر الشديد الممتد من فرنسا إلى بولندا مرورا بالساحل الأدرياتيكي الكرواتي، مع توقع تخطي الحرارة 35 درجة مئوية لدى ما لا يقل عن 193 مليون نسمة، ما يُسبّب ضغطا كبيرا على الأنظمة الصحية.

فنزويلا

تُواصِل حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا يوم الأربعاء الارتفاع، مسجلة مئات القتلى وعشرات آلاف المفقودين، فيما أعلنت الرئيسة بالوكالة، ديلسي رودريغيز، نشر 14 ألف عنصر من الجيش والشرطة في ولاية لا غوايرا.

تركيا

ارتفع عدد الأشخاص المسجونين بتهم تتعلق بالإرهاب في تركيا إلى 178 قبل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة أنقرة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن مكتب النيابة العامة.

أوكرانيا

قُتل أوكرانيان بضربات روسية و3 روس في هجمات أوكرانية، وفق ما أفادت السلطات المحلية في البلدين، لافتة أيضا إلى سقوط عشرات الجرحى في الجانبين.

الصين

أسفر اصطدام طائرة صغيرة بأطول ناطحة سحاب في بكين عن مقتل الطيار وإصابة 13 شخصا آخرين، وفق ما أعلنت السلطات المحلية التي لم تحدد سبب هذا الحادث النادر للغاية.

إندونيسيا

اعتقلت الشرطة الإندونيسية عشرات المحتجين عقب مسيرة مناهضة لسياسات الرئيس، برابوو سوبيانتو، في سورابايا، ثاني أكبر مدينة في البلاد، وفق ما أفادت منظمة حقوقية.

كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية أن دخول أكثر من 10 طائرات حربية صينية وروسية منطقة دفاعها الجوي اليوم، السبت، دفعها إلى إرسال مقاتلات إلى الأجواء على سبيل الاحتراز.

الولايات المتحدة الأميركية

حمل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على من وصفهم بــ"الشيوعيين المتطرفين الملحدين" في الولايات المتحدة، واصفا إياهم قبل أشهر قليلة من انتخابات تشريعية بالغة الأهمية بأنهم "سرطان" يحمل "أخطر تهديد" لبلده منذ تأسيسه.

إلى ذلك، كشف ترامب عن نموذج لجواز سفر أميركي جديد بإصدار محدود احتفالا بالذكرى الـ250 لاستقلال البلاد، يحمل صورة له بملامح وجه صارمة.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة "أنثروبيك" أنها حصلت على تصريح من الحكومة الأميركية؛ يسمح لمجموعة صغيرة من شركات الأمن السيبراني في الولايات المتحدة بالوصول إلى نموذجها المتطور للذكاء الاصطناعي، "ميثوس 5".

كوبا

بدأ تكتل "غايسا" الاقتصادي - العسكري التابع للجيش الكوبي والخاضع لعقوبات أميركية، التفرغ من بعض شركاته، وذلك لتجنّب أي استهداف أميركي للشركات الأجنبية المتعاملة معها، حسبما قالت مصادر مطلعة على الملف لوكالة "فرانس برس".