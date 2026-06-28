باكستان: مقتل 6 في هجوم مسلح على مقر أمني في كراتشي

شهدت كراتشي الباكستانية هجوما مسلحا استهدف منشأة أمنية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى واندلاع اشتباكات استمرت لعدة دقائق، في حادثة تعد من أبرز التطورات الأمنية التي تشهدها المدينة خلال الفترة الأخيرة.

قتل ستة أشخاص، بينهم ثلاثة من عناصر الأمن، في هجوم مسلح استهدف مقر قوات "السند رينجرز" شبه العسكرية في مدينة كراتشي جنوب باكستان، وفق ما أفادت به مصادر أمنية ومحلية.

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وذكر المفتش العام لإقليم السند، جواد علام أودو، أن ثلاثة مسلحين لقوا حتفهم أيضا خلال الاشتباك الذي اندلع داخل وحول المقر المحلي للقوات شبه العسكرية، التابعة لوزارة الداخلية والمسؤولة عن الأمن الداخلي وحماية الحدود.

وقال شهود عيان إن انفجارا عنيفا سمع في المنطقة تلاه إطلاق نار كثيف على طول طريق رئيسي في حي غولتسان إي جوهر، وهو موقع يضم عددا من الجامعات ويقع بالقرب من مقر إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية.

وأوضح أحد الشهود، ويدعى محمد بخش، أنه كان داخل مسجد قريب عند وقوع الانفجار، مضيفاً أن "الأرض اهتزت وكأن زلزالا وقع"، قبل أن يشاهد دخانا كثيفا يملأ المكان ويتبعه إطلاق نار استمر نحو 15 دقيقة.

وبحسب وكالة رويترز، توقف إطلاق النار لاحقا وعادت الأوضاع إلى الهدوء، في حين يُعد هذا الهجوم الأكبر في كراتشي منذ هجوم استهدف قافلة صينية في تشرين الأول/أكتوبر 2024 وأدى إلى مقتل شخصين.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه باكستان بين الحين والآخر تصاعداً في النشاط المسلح بالمناطق الحدودية مع أفغانستان، وسط مخاوف من امتداد العنف إلى المدن الكبرى رغم تراجع الهجمات فيها خلال السنوات الأخيرة.